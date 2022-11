Maisons illuminées pour Noël : en Touraine, des particuliers réduisent la voilure "pour montrer l'exemple"

Comme chaque mois de novembre, depuis un peu plus de 10 ans, Alain passe tout son temps libre à installer sa décoration de Noël. "J'avance dessus chaque soir, en rentrant du travail, et le le week-end". Et il a fort à fort. Cet habitant de Tours, qui dispose d'une centaine de pères Noël et guirlandes, ne cesse d'en racheter d'une année sur l'autre. "Heureusement que je limite les sorties en magasin, sinon je me fais engueuler par Maman", dit-il dans un sourire, en référence à sa femme, visiblement plus économe que lui.

Cette année, il y en aura encore partout dans le jardin, sur les murs de la maison, la petite cabane en bois à l'entrée et même sur le poteau électrique. "C'est mon petit plaisir, reconnait Alain. J'adore voir les yeux des enfants qui pétillent en voyant tout ça. Et honnêtement, je ne regarde pas combien ça me coûte en électricité. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas."

Comme j'ai entendu qu'il pourrait y avoir des coupures si on consomme trop d'électricité cet hiver, j'essaie de limiter

Même si chez lui, tout est en LED, il va quand même faire réduire la voilure, sur le temps d'éclairage, compte tenu du contexte énergétique tendu et de la flambée des prix de l'énergie, annoncée pour janvier . "D'habitude, j'allumais à 17h30 jusqu'à 23h. Là, je vais faire 18h-22h. Et le matin, j'allumerai aussi une demi-heure de moins. Je gagne deux heures par jour. Comme j'ai entendu qu'il pourrait y avoir des coupures si on consomme trop d'électricité cet hiver, j'essaie de limiter. Mais il ne faut pas non plus enlever toute la magie de Noël."

Chez Jean-Jacques et Chantal, en revanche, il n'y aura rien du tout. Une première depuis 17 ans pour ce couple de Montbazon. "On veut montrer l'exemple, estime Chantal. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas pouvoir se chauffer et s'éclairer comme il faut cet hiver, parce que ça va augmenter. Ce ne serait pas bien vu."

La maison de Jean-Jacques et Chantal, à Montbazon, l'an dernier. - DR

Ils l'avouent aussi, ils ont un peu peur des représailles. "Quand je vois les militants qui s'en prennent à des œuvres d'art et aspergent des tableaux pour défendre le climat, j'ai peur que des gens cassent ou détériorent mon matériel parce qu'ils estime qu'on consomme trop d'électricité", explique Jean-Jacques, qui a terminé trois fois premier du concours de la plus belle maison illuminée de Montbazon. "On se rattrapera l'an prochain, si la situation s'améliore."