Majda et tous les membres de l'association rémoise "2 mains c'est maintenant" ont su déployer une énergie folle pour s'adapter et continuer à venir en aide aux bénéficiaires qu'ils suivaient déjà, et à de nombreux étudiants se retrouvant sans ressources à cause du confinement.

Majda : toujours auprès des plus démunis

L'association "2 mains c'est maintenant" est né en février 2016 à Reims et a commencé en organisant des maraudes à destination des sans-abris. Elles s'est ensuite tournée vers les familles en situation précaire. Elle apporte son aide et son soutien au niveau alimentaire, vestimentaire, et également administratif.

Pendant le confinement Majda et la dizaine de membres de l'association ont aidé les sans-abri, les personnes en situation précaire. Se sont ajoutés à ces profils que l'association soutien d'habitude, des étudiants, des personnes âgées d'un foyer et des résidents qui occupaient un immeuble insalubre. On était obligé de subvenir aux besoin de tout ce monde là parce que pratiquement tout était fermé à ce moment-là.

Majda, dans les locaux de l'association où de nombreux réfrigérateurs et cartons abritent les aliments distribués aux bénéficiaires © Radio France - Nicolas Schmitt

Ce que ça m'a apporté ? : des courbatures !

Le Noël de nos héros : Majda, 1ère partie Copier

Mon projet en 2021 ? : rendre l'association d'utilité publique