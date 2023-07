Makan Traoré, de débutant aux Jeux Olympiques, sept ans d’ascension fulgurante pour ce boxeur royannais

Souriant, humble, travailleur... Le Royannais Makan Traoré se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ses premiers, à 23 ans. A pile 365 jours du début des Olympiades, France Bleu La Rochelle est allé à sa rencontre dans sa ville. Rendez-vous est donné au café restaurant Ô Noblart, surnom donné à la boxe (noble art) pour en souligner l'élégance. L’établissement est une sorte de repaire. Il appartient à la même famille que celle qui dirige le club de boxe de Makan Traoré, le Royan Club Océan (ROC).

"Personne au-dessus de lui"

Au mur, des photos de champions, des paires de gants suspendues. “Il y aura une grande affiche de Makan, on va bientôt la faire”, sourit Franck Weus, le patron du club. C’est l’un de ses fils qui tient le restaurant, l’autre, Mickaël, est l’un des entraîneurs de Makan Traoré. “Je ne vois personne au-dessus de lui, je le vois décrocher une médaille. Après pour la couleur, il y aura une part de chance”, considère celui qui a dirige le ROC depuis 20 ans. Quand il débarque à Royan, Makan a 15 ans, il avait commencé la boxe deux ans avant : “il était bagarreur, quand il prenait un coup il avait envie de le rendre ! Mais il s’est vite canalisé.”

Les gants de Franck Weus seront bientôt rejoints par une affiche de Makan Traoré au mur du restaurant. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Makan s’en souvient, de son arrivée en provenance de Dreux en Normandie, quand son père change de travail pour s’installer à Royan. “J’ai tout de suite été bien accueilli. Mickaël, mon entraîneur était super jeune, et on a créé des liens forts !” Dans ce cocon, la pépite progresse vite. Très vite. En 2018, il devient champion de France en juniors. Cette année, il a décroché sa place pour les JO en se classant 3è des Jeux Européens de Cracovie (Pologne) dans la catégorie -71 kgs. “C’est la catégorie qui regroupe le plus de monde, la plus dure pour tirer son épingle du jeu”, glisse Franck Weus.

Makan Traoré concourt dans la catégorie -71 kilos. © Radio France - Royan Océan Club/Facebook

Rythme d'enfer mais vie normale

S’il est en repos jusque début août, le natif de région parisienne bosse comme un acharné pour atteindre le Graal : deux entraînements par jour, un de cardio ou de musculation le matin, et de la pure technique de boxe l’après-midi, le tout cinq à six jours sur sept. “J’ai eu mon BTS, mais j’ai mis études en pause pour me focaliser uniquement sur les Jeux, je ne pensais pas y arriver un jour mais finalement c’est le résultat du travail", analyse t-il sereinement. Ses principales qualités selon Franck Weus? “Sa stratégie sur le ring, d’une boxe de contre, qui décrypte l’adversaire. Et sa capacité à se remettre en question.”

Cette humilité transparaît. Ses vacances, il les passe avec ses copains à jouer au golf ou au foot, ou à profiter de sa famille. “A part que je dois limiter les sorties, faire attention à mon corps en ne mangeant pas n’importe quoi, ma vie n'est pas si différente de quelqu’un qui travaille !” Oscar connaît la famille Weus et a boxé avec lui au club, “Makan c’est un jeune du coin abordable, humble et respectueux. Franchement il incarne ce qu’est le noble art !”