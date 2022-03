Maksym Odnoroh étudiant ukrainien à Toulouse : "Je pense que je peux faire plus d’ici"

Maksym Odnoroh est ukrainien, et il est étudiant doctorant en échange à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Chimiste, il étudie et travaille dans le laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité́ Chimique et Photochimique. L'Ukraine est d’ailleurs un gros vivier de chimistes.

Maksym est originaire de Krementchouk, dans la région de Poltava, en plein cœur de l'Ukraine, à 300 km à l'est de Kiev la capitale. Une région située également à 400 km à l'ouest des territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, et de la région du Donbass déclarée indépendantes par Vladimir Poutine. Une région relativement épargnée, il arrive à avoir des nouvelles régulières de ses proches. "Mes parents se cachent dans le sous-sol. Mais c’est moins dangereux que dans d’autres régions et notamment autour de Marioupol où mercredi, un hôpital pédiatrique a été visé par des tirs et où les villes sont encerclées par les forces du Kremlin.", raconte Maksym Odnoroh sur France Bleu Occitanie.

L’aide humanitaire

Le jeune homme avoue qu’il a du mal à continuer à vivre et étudier normalement, qu’il a du mal à dormir. Mais le jeune homme ne pense pas repartir tout de suite dans son pays. "Je pense que je peux faire plus d’ici. En organisant des manifestations, des convois humanitaires. Et surtout, il faut interpeller l’Etat Français et demander la défense de l'Ukraine." Maksym Odnoroh est en contact avec les très nombreux étudiants ukrainiens qui sont à Toulouse.

Avec ses camardes, il organise l’aide humanitaire et l'envoi de vivres en lien avec la ville rose. Ils animent également la page Ukraine Libre Toulouse qui permet de donner toutes les infos sur l’aide à l’Ukraine. Une manifestation, comme celle de la semaine dernière qui a rassemblé 2000 personnes, est prévue à nouveau ce dimanche 13 mars à Toulouse.