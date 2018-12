Mal de dos : les employeurs peuvent éviter les arrêts maladie

L'Assurance maladie du Grand-Est rappelle l'utilité de la prévention pour limiter le risque de lombalgies au travail. Première cause d'inaptitude dans l'emploi, le mal de dos entraîne des arrêts de travail importants. La CARSAT conseille les entreprises et les salariés.

Dans le Grand-Est, les arrêts de travail dus au mal de dos représentent plus de 3.700 emplois à temps plein, selon l'Assurance maladie.

Cela n'étonnera personne : porter des charges de manière répétée, c'est la première cause du mal de dos professionnel. L'équipement et la formation des salariés sont essentiels pour éviter le pire. La CARSAT, et ses conseillers de l'assurance maladie, aide les entreprises à soulager leurs employés.

Douloureux pour le salarié, coûteux pour l'entreprise

Le constat est sévère : une lombalgie sur cinq entraîne un arrêt de travail !

Pour la région Grand-Est, l'absentéisme lié au mal de dos représentait, en 2017, l'équivalent de 3 714 emplois à temps plein.

Les centaines de milliers d'heures de travail ainsi perdues bouleversent l'organisation du travail. Les arrêts maladie consécutifs aux lombalgies coûtent très cher aux entreprises : un milliard d'euros par an au niveau national, selon les estimations de la CARSAT.

Sur un plan personnel, l'hygiène de vie ou les postures habituelles peuvent être à l'origine d'un mal de dos récurrent. Dans une précédente campagne de sensibilisation, l'assurance maladie vantait les mérites de l'exercice physique pour éviter la lombalgie.

Des sanctions pour les employeurs de mauvaise volonté

Sur le plan professionnel, certains métiers sont aujourd'hui plus exposés que d'autres au mal de dos chronique, à cause des conditions de travail elles-mêmes. Porter des malades plusieurs fois par jour représente, par exemple, un risque immense pour une aide-soignante.

Dans le secteur des services de l'aide à la personne, 31% des arrêts de travail sont liés au mal de dos. Les transports, le commerce, la gestion des déchets et le BTP arrivent assez loin derrière...

Le mal de dos pèse autant sur la baisse de productivité que sur la motivation d'ensemble des salariés. Il est aussi le premier facteur d'inaptitude dans l'emploi et peut entraîner une rupture d'insertion professionnelle à long terme.

Pour toutes ces raisons, l'assurance maladie incite les entreprises à prévenir les risques. Diagnostic, équipements individuels, modification de l'environnement de travail, formation des salariés... Les solutions existent.

Des aides financières pour les employeurs conscients

Les salariés eux-mêmes peuvent saisir les services de l'assurance-maladie pour faire bouger les choses dans l'entreprise. "Et si jamais on observe une dangerosité pour les salariés, on peut prescrire à l'employeur de se mettre en conformité, ou le sanctionner, le cas échéant", explique Emmanuel Gouault, le directeur de la CARSAT-Nord Est.

Plusieurs programmes d'action peuvent aider les entreprises à améliorer le bien-être au travail. Par exemple, "nous pouvons aider les entreprises à investir dans des moyens de manutention", indique François Gobillard, ingénieur conseil de l'assurance maladie.

Médecins du travail et médecins traitants sont potentiellement associés aux programmes d'action permettant le retour à l'emploi des salariés dans de bonnes conditions.

Les salariés du BTP ne sont pas les plus touchés. Dans ce secteur, le mal de dos représente 20% des arrêts de travail, contre 31% dans les services d'aide à la personne, selon la CARSAT. © Radio France - Laurent Watrin

L'assurance-maladie peut aussi accompagner financièrement les employeurs pour améliorer concrètement les conditions de travail des salariés.