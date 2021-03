Mal-logement à Amiens : "La situation est très préoccupante"

Régulièrement, France Bleu Picardie évoque des problèmes de logement à Amiens, comme il y a quelques semaines un gros problème de chauffage à Amiens Nord. Dans le même secteur, le député de la Somme François Ruffin a visité lundi 8 mars l'appartement de la famille Bentrad.

Un couple et quatre enfants qui vivent depuis deux ans dans un 70m² au rez-de chaussé rongé par l'humidité et par des problèmes de canalisations. Plusieurs des enfants ont des problèmes de santé en lien avec ce logement social géré par Amsom.

"Quand c'est bouché, on ne peut rien faire, déplore Nesrine Bentrad, ni la machine à laver, ni la vaisselle, on ne peut pas se laver..." Tous les deux mois environ, la mère de famille repeint les murs noircis et attend un débouchage des canalisations. Des eaux usées remontent régulièrement dans la baignoire, des insectes arrivent dans les chambres par les plinthes délabrées.

Papier peint décollé, murs noircis, odeur désagréable... l'humidité ronge l'appartement de la famille Bentrad © Radio France - Marcellin Robine

Pour le député François Ruffin, le bailleur social Amsom doit évidemment faire des travaux mais il n'est pas le seul responsable.

On est dans un moment où il y a eu cinq milliards d'euros qui ont été économisés sur les logements sociaux depuis trois ans. Ce sont des choix qui ont été faits par le gouvernement. Et moi je vois un lien entre la situation de la famille Bentrad et les choix financiers effectués depuis trois ans par le gouvernement sur le logement.

Amsom se dit au courant de plusieurs problèmes, qui sont en passe d'être réglés selon Mehdi Riachi, directeur de l'amélioration des processus. Des travaux ont été proposés. La famille Bentrad, elle, veut quitter son appartement. Une demande de logement est en cours, elle pourrait aboutir d'ici le mois de juin selon Amsom.

Plusieurs affaires en justice

Plusieurs affaires de mal-logement vont passer en justice dans les prochaines semaines. Des bailleurs sociaux sont attaqués notamment pour mise en danger d'autrui. Pour Maitre Stéphane Enguéléguélé, avocat qui a engagé une quinzaine de procédures, de nombreux locataires ont d'énormes difficultésà vivre dans des conditions décentes.