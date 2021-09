Plus d'un logement sur dix est surpeuplé dans les Bouches-du-Rhône

La fondation Abbé Pierre dévoile son 26e rapport sur le mal-logement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fortement touchée par l'explosion de la pauvreté et par des conditions de logement préoccupantes pour beaucoup de familles, et indignes pour un certain nombre d'entre-elles. Premier constat : à part dans les Hautes-Alpes, le taux de pauvreté dans les départements de la région dépasse le taux national (14,6%). Dans les Bouches-du-Rhône, 18,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (1.063 euros nets pour une personne seule et 2.231 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans). En PACA, ce taux de pauvreté augmente même deux fois plus vite qu'ailleurs en France.

Des populations qui s'appauvrissent et des loyers qui explosent

Ce constat s'additionne avec une autre réalité : les coûts du logement explosent dans la région depuis 10 ans. Depuis les années 2010, les loyers ont explosé de 20% à Marseille par exemple. L'effet ciseaux est imparable : des gens de plus en plus pauvres et des logements de plus en plus chers.

Face à ce constat, la fondation Abbé Pierre estime que les politiques publiques ne sont pas au niveau. Par exemple, "l’offre de logements sociaux reste notoirement insuffisante", note la Fondation. La région compte moins de 12 % de logements sociaux (trois points de moins que la moyenne nationale) avec des taux particulièrement bas dans les secteurs les plus "tendus" comme le Var qui ne compte que 8 % de logements sociaux.

Des logements insalubres et surpeuplés

Les conséquences sont sans appel : des logements insalubres et surpeuplés, explique la Fondation Abbé Pierre.

Le surpeuplement apparaît comme un mal chronique en PACA (comparable à ce que l’on trouve en Île-de-France) avec des taux moyens bien supérieurs à la moyenne nationale : les Bouches-du-Rhône affichent un taux de 13 % de logements surpeuplés (moyenne nationale : 9,6 %). Le surpeuplement a eu de lourdes conséquences pendant la crise sanitaire avec une double peine pour ces habitants : rester enfermé, dans un logement trop petit. cela a fortement aggravé le risque de contamination par le Covid-19. On estime que deux fois plus de personnes ont été contaminées dans ces logements que dans des logements non-surpeuplés.

L'habitat indigne, révélé par le drame de la rue d'Aubagne à Marseille en 2018 avec la mort de huit personnes dans l'effondrement d'un immeuble, toucherait plus de 130.000 logements de la région selon la fondation Abbé Pierre. Le tissu ancien des centres-villes notamment dans les Bouches-du-Rhône compterait près de 64.000 logements, soit la moitié du parc indigne de la région.

"À Marseille, l’ampleur de l’habitat indigne est telle qu’on estime que près d’un habitant sur huit vit dans un logement très dégradé." - Fondation Abbé Pierre

La région PACA est aussi la deuxième région de France métropolitaine la plus concernée par le phénomène des bidonvilles après l’Île-de-France. Le département des Bouches-du-Rhône est le troisième le plus concerné en France avec 43 sites sur lesquels sont implantés des bidonvilles dans lesquels vivent plus de 1300 personnes. La métropole Aix-Marseille Provence est la seconde intercommunalité la plus concernée en France par la présence de bidonvilles (8 % du total de la population recensée en bidonville au niveau national), après Nantes Métropole.

La fondation Abbé Pierre insiste cette année sur les conséquences de la crise sanitaire sur le mal-logement : la crise a produit "un effet de loupe" sur un certain nombre de situations. "Les efforts des pouvoirs publics et de la société civile depuis mars 2020 (...) ne doivent pas faire oublier que la pénurie de logements abordables était à la source de cette double peine qu’ont subie les mal-logés avec la crise", conclue la Fondation.