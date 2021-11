Mal-logement : rénover soi-même son habitat avec les Compagnons bâtisseurs Auvergne

Claire Dumas est éleveuse à Voingt, commune d'une quarantaine d'habitants, la plus petite des Combrailles. A 28 ans elle vient d'acheter une maison restée "dans son jus des années 60-70". Comprenez, une véritable passoire énergétique. "Via la MSA (Mutuelle sociale agricole), on a été orienté vers des diagnostics, qui nous ont parlé de l'association des Compagnons bâtisseurs Auvergne." L'agricultrice est aussitôt séduite par l'idée d'être accompagnée par des professionnels pour faire les travaux elle-même. "Pour nous, le but n'était pas d'économiser pour économiser à fond mais d'économiser pour mettre des matériaux de qualité supérieure." Chez Claire, c'est toute l'isolation du toit qui est en train d'être refaite avec de la laine de bois, suivra ensuite le changement des menuiseries.

Reportage à Voingt sur un chantier d'isolation supervisé par les Compagnons bâtisseurs Auvergne. Copier

Faciliter les travaux d'amélioration de l'habitat

Créée en 2011, l'antenne auvergnate des Compagnons bâtisseurs propose donc, sous conditions de ressources, les services d'animateurs techniques qui vont accompagner les habitants, propriétaires ou locataires, dans l'auto-rénovation de leur logement. Les travaux se font sous forme de chantiers participatifs, avec les bénévoles de l'association et ceux recrutés par les bénéficiaires. Les travaux bénéficient ensuite de la garantie décennale des Compagnons.

Maël Berger, directeur des Compagnons bâtisseurs Auvergne détaille le champ d'action de l'association. Copier

L'intérêt est évidemment de faciliter ces travaux et de réduire la facture. "Certains chantiers vont être de très courte durée et donc représenter un coût modique et dès qu'on a des chantiers plus lourds, on essaie d'optimiser les aides et de constituer un fonds travaux", explique Maël Berger, directeur des Compagnons bâtisseurs Auvergne. "Sur des gros chantiers, notre objectif c'est que le reste à charge de l'habitant soit de l'ordre de 30% du coût réel des travaux."

Objectif : minimiser le reste à charge des habitants explique Maël Berger, directeur des Compagnons bâtisseurs Auvergne Copier

L'association intervient dans les quartiers dits "politique de la ville" de la Clermont Auvergne Métropole et Thiers.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle veut aussi renforcer sa présence en milieu rural, notamment pour proposer ses services aux agriculteurs.