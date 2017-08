Maladie d'Alzheimer : dans les Yvelines, la Croix-Rouge aide les aidants

Chaque samedi après-midi d'août, les bénévoles de l'antenne de Saint-Quentin-en-Yvelines de la Croix-Rouge proposent des activités pour les malades d'Alzheimer. Avec un double objectif : maintenir du lien social pour les malades et offrir un après-midi de répit pour les aidants.

Un après-midi qui commence par une partie de dominos. Autour de la table, à la maison de voisinage des Coudrays, à Maurepas dans les Yvelines, des bénévoles de la Croix-Rouge et des malades d'Alzheimer. Ces derniers sont encore à un stade où il peuvent encore participer à ce genre d'ateliers. "ça permet de la sociabiliser. Parce qu'à force, les malades veulent toujours rester seuls. Donc là, ça lui permet de voir du monde", explique Clémence. Elle accompagne sa maman, Raymonde, qui va avoir 69 ans dans quelques jours. Elle est atteinte d'Alzheimer depuis 6 ans, mais elle n'est véritablement reconnue comme malade depuis seulement un an. La jeune femme a dû s'arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère. "Sachant que j'ai en plus un enfant de 5 ans à charge, seule. Du coup, je me retrouve à avoir deux enfants à gérer, du matin au soir", précise Clémence.

Clémence, fille de malade d'Alzheimer : "A la maison, j'ai deux enfants : mon fils de 5 ans et ma maman" Copier

Les bénévoles peuvent accueillir jusqu'à 6 malades par après-midi. Des malades "encore à domicile. Souvent, la famille n'a pas encore pris contact avec d'autres structures d'accueil", commente Jean-Luc Guislard, le président de l'unité locale de la croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, 2/3 des patients continuent de vivre à domicile, avec le soutien constant de leurs proches. "Le mettre dans une structure souple comme celle de la Croix-Rouge, c'est plus facile au début. Souvent, vous ne pouvez laisser le malade seul, donc vous êtes obligé de l'emmener partout. Vous ne pouvez pas vous relaxer, car vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire". Et Jean-Luc Guislard de citer l'exemple de cette femme "qui avait presque honte de me dire qu'elle a profiter de cet après-midi pour dormir".

3 millions de personnes touchées en France

Une épreuve de tous les jours, au quotidien. Stressante, fatigante. Rachelle est venue déposer son mari, Alain, 72 ans. Une aide nécessaire qui va lui permettre d'aller faire des courses en toute sérénité. "C'est sécurisant", confie-t-elle. Le tarif est de 5 euros l'après-midi. Il existe près de 40 haltes-répits Alzheimer en Île de France, dont 5 dans les Yvelines.

Jean-Luc Guislard, de la Croix-Rouge : "ça demande une attention de tous les moments" Copier

Aujourd'hui, 3 millions de Français sont directement ou indirectement touchés par cette maladie neurodégénérative. Dans ce chiffre, on compte 850 000 malades, soit l'équivalent de la population de la ville de Marseille. Le reste (2,15 millions restants), ce sont ceux qu'on appelle les "aidants". Très souvent, il s'agit de proches : des conjoints, des enfants de malades.