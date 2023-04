Maladies chroniques : l'assurance maladie veut trouver des médecins traitants à 700.000 patients

C'est un symptôme de la désertification médicale. En France, 700.000 malades chroniques ne disposent pas d'un médecin traitant, soit 5% d'entre eux selon la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie. Ainsi, pour "stabiliser" ce nombre, selon les mots du gouvernement, la Caisse nationale d'assurance maladie expérimente depuis plusieurs semaines dans le Val-de-Marne une expérience en essayant de trouver, pour chaque patient en affection longue durée (ALD), un médecin traitant. Cette expérimentation est en cours de généralisation.

À partir de ce lundi 10 avril, ces 700.000 malades chroniques vont commencer être contactés par l'assurance maladie. Une "priorité" pour la CNAM, car si rien est fait, "on sera à 800.000" patients chroniques sans médecin traitant "d'ici la fin de l'année".

Des solutions au cas par cas

L'ensemble des patients chroniques qui n'ont pas de médecins traitants et des médecins généralistes vont donc être contactés dans les prochains jours, selon la directrice déléguée de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cela concerne notamment les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires, les diabétiques, ceux qui ont des affections psychiatriques de longue durée, ou encore les personnes atteintes de cancers.

Interrogée sur franceinfo ce lundi, Marguerite Cazeneuve assure que la CNAM "va chercher les patients" et "va chercher les médecins" pour les mettre en relation. L'ensemble des départements seront ainsi mobilisés, a ajouté Marguerite Cazeneuve. Elle précise que cette expérience est basée sur le volontariat, "le libre choix du patient (il y en a qui refuseront) et le libre choix des médecins".

De leur côté, les médecins vont recevoir dès ce mois d'avril, par messagerie sécurisée, la liste des patients en ALD qu’ils voient déjà régulièrement sans pourtant être déclaré en tant que médecin traitant. S’ils sont d’accord, ils pourront se déclarer médecin traitant pour ces patients, explique le ministère de la Santé . Ces médecins généralistes contactés par l'assurance maladie pourront aussi refuser de prendre de nouveau patient, notamment, car ils ont "déjà des patientèles pleines à craquer" a précisé Marguerite Cazeneuve. Le ministère de la Santé indique que les premières mises en relation entre patients et médecins auront lieu au mois de mai.

"Stabiliser la courbe"

Emmanuel Macron a promis en janvier que chaque patient en affection de longue durée (ALD) sans médecins traitants se verrait proposer une solution avant la fin de l'année. Avec la généralisation de l'expérimentation, le gouvernement espère "stabiliser" le nombre, en constante augmentation, de malades chroniques sans médecin traitant, pour ensuite réduire leur nombre, avait expliqué en mars le ministre de la Santé François Braun.

D'après Marguerite Cazeneuve, la patronne de la CNAM, si rien n'est fait, "on sera à 800.000 [malades chroniques, ndlr] d'ici la fin de l'année, donc il est urgent d'inverser la tendance". Elle pointe du doigt "une urgence" notamment, car le nombre de médecins diminue. "Ça suppose donc une organisation collective et une mobilisation générale" a-t-elle alerté. Selon elle, il faut également faire "gagner du temps médical" aux médecins en réduisant leurs charges administratives : "Pour cela, on a aussi l'objectif d'avoir au moins 10.000 médecins ayant un assistant médical d'ici 2025" a-t-elle rappelé sur franceinfo.