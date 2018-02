Crachats insultes, agressions : les délégués du personnel des médiateurs de l'Association Grand Dijon Médiation (AGDM) dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Soutenus par le syndicat Solidaires, une grève illimitée est prévue à partir du vendredi 23 février.

Dijon, France

Le malaise est profond pour Khaled Saimouaa. Il est l'un des premiers médiateurs à avoir été embauché par l'Association Grand Dijon Médiation."On part travailler avec du stress car on ne sait comment va se terminer la soirée. Est ce que je vais rentrer ou pas ?" Une situation qui, selon le délégué du personnel, s'est dégradé depuis l'agression d'un binôme l'été dernier dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon. "On a besoin d'être plus soutenus et d'avoir des outils pour aller plus loin dans notre travail de médiation. Il y a de l'analyse pratique mais cela ne suffit pas de parler, il faut aller plus loin car on a de vraies difficultés."

De gauche à droite, Khaled Saimouaa et Adjia Dieng, médiateurs à l'Association Grand Dijon Médiation et délégués du personnel © Radio France - Stéphanie Perenon

Un rôle d'écoute et d'accompagnement de plus en plus compliqué

"Mon rôle de médiatrice consiste à écouter les habitants qui en ont besoin, les orienter ou intervenir s'il y a des conflits de voisinage et veiller à la tranquillité publique" explique Adjia Dieng. Elle a rejoint l'AGDM en novembre 2016 et ne se voit pas quitter ce travail qu'elle aime. "Le problème c'est que les jeunes nous voient faire des fiches quand on est sur le terrain et ils pensent que nous sommes des balances!" "Comment voulez-vous que nous travaillons dans de bonnes conditions quand on sait que nous ne sommes pas les bienvenus", renchérit son collègue Khaled.

Adjia Dieng médiatrice à l'AGDM Copier

Des fiches qui posent problème

Mais pour leur directeur, Patrick Tite, ces fiches sont faites dans un cadre légal, "il s'agit de compte rendus de leurs interventions, ce sont des document internes qui sont retravaillés et parfois transmis aux bailleurs sociaux ou aux mairies, mais jamais en l'état. Ce ne sont pas des fiches de police, et comme tout un chacun, les médiateurs rendent compte de leur travail par des écrits."

Patrick Tite, le directeur de l'AGDM © Radio France - Stéphanie Perenon

Patrick Tite, directeur de l'AGDM Copier

Les médiateurs réclament une revalorisation des salaires

Payés au Smic, les médiateurs réclament une revalorisation de leurs salaires, au vu des risques encourus selon eux, sur le terrain. La direction n'a pas fermé la porte aux discussions mais ce ne sera pas avant 2019. Autre revendication des représentants du personnel, pouvoir siéger au Conseil d'administration de l'association.

Soutenus par le syndicat Solidaires, les élus DP appellent les médiateurs à une grève illimitée à partir du vendredi 23 février.

L'association a été créée à l'été 2016 à l'initiative du Grand Dijon et de plusieurs bailleurs sociaux. Elle emploie 18 médiateurs-ices, qui interviennent du mardi au samedi dans les quartiers dits prioritaires, de 16 à 23 heures en hiver, minuit en été.