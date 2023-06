Malaise chez les catholiques des Pyrénées-Atlantiques : une demande de médiation avec l'évêque

Plus de 300 catholiques des Pyrénées-Atlantiques veulent tirer la sonnette d'alarme. Ils ont appris, lors d'une réunion à la mi-mars, qu'une congrégation de chanoines de tendance traditionnaliste – les chanoines de Lagrasse – va s'installer à Pau dans les nouveaux locaux du futur centre diocésain du Béarn, rue Montpensier, dans d'anciens locaux jésuites. Plusieurs dizaines de fidèles se sont retrouvés en fin de semaine dernière pour échanger, et décider de la marche à suivre pour indiquer à l'évêque qu'ils ne comprennent pas cette décision.

Pas de concertation

Ce qui gêne ces croyants, c'est que cette communauté célèbre la messe en latin et dos au public. Les chanoines seront chargés de l'animation spirituelle de la maison diocésaine, un lieu, soulignent-ils, censé être un lieu d'accueil, d'ouverture et de rassemblement pour tous les catholiques. Ils pointent aussi du doigt une décision prise sans concertation et qui pour eux est un mauvais signal alors que l'Église est engagée sous la houlette du pape François dans une démarche qui vise à donner plus de places aux laïcs.

"L'Église, c'est nous, l'Église est diverse et nous devons la bâtir ensemble" disent ils, sous-entendu, avec les membres du clergé. Cet épisode, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour ces frondeurs. Depuis des années déjà, certaines prises de positions et décisions de l'évêque suscitent l'incompréhension et surtout fracturent la communauté catholique du département. Beaucoup estiment que sa gouvernance ne tient pas compte des orientations de Vatican II qui en 1962 ont permis à l'Église de s'ouvrir au monde moderne, et favorise les courants conservateurs. Un collectif de fidèles a été mis en place et une médiation, ou rencontre avec observateur, avec l'évêque devrait être organisée rapidement.