Malaise chez les vétérinaires en Bourgogne : "Ce qui joue beaucoup, c'est la charge mentale"

Les vétérinaires vont mal. C'est ce que montre une étude de l'université de Bourgogne. Un métier épuisant, parfois mal considéré. Le taux de suicide chez les vétérinaires est 3 à 4 fois plus élevé que dans la population générale. Analyse avec Claire Lemaire, vétérinaire à Saulieu.

Cette étude, elle a été menée sur plus de 3000 vétérinaires. Vous y avez vous-même participé, est-ce que les résultats vous surprennent ?

Les résultats ne me surprennent pas. C'est un mal-être qu'on ressent au sein de notre profession. Entre nous, entre confrères, on en parle régulièrement, mais vraiment entre nous, parce que c'est un mal-être qui est dû justement à des conditions de travail, du temps de travail, une difficulté à faire la limite entre professionnel et privé, parce que la conscience professionnelle fait qu'on reste tout le temps, tout le temps dedans.

Quand on est comme vous installé(e) en plus en milieu rural, on est appelé(e) par les agriculteurs à toute heure du jour et de la nuit ?

Oui, et ce phénomène est amplifié du fait de la continuité de soins. On est obligé d'assurer les astreintes, les gardes pour notre clientèle. Ce qui joue beaucoup, beaucoup, vraiment sur la charge mentale des vétérinaires. Et le fait justement d'être confronté à pas mal de choses, comme par exemple le mal-être de nos clients, de nos éleveurs.

On parle souvent du mal-être des agriculteurs, du taux de suicides, etc. Vous vous travaillez avec eux au quotidien.

On s'en rend compte et ça nous impacte forcément. Parce que si vous voulez, c'est une collaboration, c'est vraiment un échange entre nous, de la confiance qui se met en place. Et tout ça, ça joue beaucoup. Il y a aussi le fait d'être confronté aussi à la souffrance animale. Parfois le fait d'enchaîner des heures et des heures. Moi, je travaille dans une clientèle allaitante. Donc pendant la période du 15 novembre au 15 mai, on travaille énormément. On fait en moyenne 70 heures semaine, réparties nuit et jour. Donc c'est vrai que ça peut être dur à supporter. Après, en été c'est plus calme.

Vous êtes jeune, 34 ans. Vous vous voyez continuer jusqu'à la retraite ?

Alors moi, j'adore mon travail. Je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Après, effectivement, pour pouvoir perdurer dans le temps, je sais qu'il va falloir mettre en place des moyens pour que ma vie privée puisse être aussi épanouissante. Les moyens, justement, c'est d'essayer d'avoir un peu plus de temps à soi. Donc l'idée, c'est d'employer d'autres gens. Alors ça, c'est un gros problème dans la profession, parce qu'on manque de vétérinaires.

Il y a des déserts médicaux aussi pour les vétérinaires en milieu rural ?

Oui et même dans les villes et dans le périurbain, des gens qui cherchent désespérément des vétos pour venir travailler chez eux, qui ne trouvent pas. Donc ça, ça joue beaucoup. Nous, par exemple, on a une équipe qui fonctionne bien et on a cette chance. Mais jusqu'à quand ?

Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place au niveau national ? Qu'est ce qui pourrait aider la profession à aller mieux ?

Nous, si vous voulez, on part beaucoup sur de l'association. Il n'y a presque plus de vétérinaires qui se lancent seul en cabinet. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler à plusieurs. Par exemple, nous, on est quatre à faire de la mixte avec la rurale et une à faire que de la canine au sein de notre cabinet. Donc pour tourner pour les astreintes, ça se fait bien. Après, ce qu'il faut, c'est que ce maillage vétérinaire, ce réseau vétérinaire, il n'y ait pas de faille et pas un cabinet qui ferme d'un coup. Et finalement, ça fait un trou et il faut remplir ce trou parce que les éleveurs, ils ont besoin d'avoir un vétérinaire au minimum pour le suivi sanitaire de leurs troupeaux.