Malaise dans la Justice : "Nous sommes trois pour traiter 8.500 dossiers", dénonce une magistrate grenobloise

Un journée d'action des magistrats et avocats a lieu ce mercredi. Ils dénoncent un manque de moyens qui ralentit considérablement le processus judiciaire. "Il y a 43 juges à Grenoble, pour 740.000 habitants", déplore Elsa Weil, magistrate à Grenoble et déléguée régionale de l'USM.

C'est inédit : magistrats, avocats et greffiers se rassemblent ce mercredi 15 décembre devant les tribunaux pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice, trois semaines après une tribune dénonçant la souffrance au travail et une perte de sens. Une manifestation est annoncée à 11h30 au départ de la place Grenette à Grenoble. "C'est un mouvement historique" estime notre invitée ce matin, Elsa Weil, magistrate à Grenoble et déléguée régionale de l'Union syndicale des magistrats.

Le gouvernement a déjà promis ces derniers mois des moyens supplémentaires. Qu'est-ce que vous espérez de plus avec cette journée ?

Les moyens sont plus importants que d'habitude, mais ils sont encore très largement insuffisants et c'est vraiment ce qu'on veut montrer et de manière très unitaire aujourd'hui. Avec non seulement, bien sûr, les magistrats, les greffiers, les avocats, mais également les SPIP (Services pénitentiaires d'insertion et de probation) et la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) qui ont accepté de se joindre à nous. Parce qu'aujourd'hui, la demande est abyssale. Même s'il y a plus de moyens, c'est encore insuffisant par rapport aux besoins.

Faisons un état des lieux des manques. Vous qui êtes magistrate à Grenoble, il manque quels moyens dans notre juridiction ? Combien de magistrats seraient nécessaires ?

Alors, à Grenoble, actuellement, il y a 43 juges et 14 parquetiers pour une population de 740.000 habitants. Si on se réfère aux chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, il faudrait 17,7 juges pour 100.000 habitants. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait qu'on soit, à Grenoble, 131 juges et 85 parquetiers pour pouvoir vraiment rendre une justice de qualité.

Et à Grenoble, les magistrats ont combien de dossiers à traiter ? C'est la conséquence, j'imagine. Il y a des dossiers en pagaille..

Moi, je suis juge des tutelles, notamment dans le service des majeurs protégés. Nous sommes trois juges des tutelles et six greffiers, plus des agents administratifs. Nous avons actuellement 8.500 dossiers à traiter, alors que la moyenne nationale est à 2.000 dossiers par juge des tutelles.

Donc j'imagine que vous n'avez pas le temps de traiter tous ces dossiers là ? Comment faites-vous ?

On est obligé de les prendre mais le problème, ce sont les délais imposés aux justiciables, qui sont toujours beaucoup trop longs et qui nous font perdre un peu le sens de notre métier. Parce que, quand on rencontre les gens six ou huit mois après leur demande, on est un peu à côté de ce qu'ils attendaient.. Et puis avec ces délais-là, les situations peuvent s'envenimer et on peut arriver à une procédure pénale. La réponse judiciaire amène aussi une certaine paix civile, d'où la nécessité de répondre en temps et en heure quand on a besoin de nous.

Et je renvoie les auditeurs vers le grand format de France Bleu Isère, où l'on avait passé effectivement 24 heures dans cette justice civile du quotidien. Le ministre de la Justice se félicite, lui, des moyens mis en œuvre et du budget de la Justice (+8% pour 2022). Eric Dupond-Moretti explique également que la France compte aujourd'hui 750 magistrats de plus qu'en 2007. Est ce que vraiment le gouvernement peut faire plus ?

Je pense qu'on peut toujours faire plus. C'est une question de volonté, une question d'anticipation. Aujourd'hui, la difficulté, elle vient aussi du fait qu'on n'a pas du tout anticipé les départs à la retraite. Et encore aujourd'hui, ils sont insuffisamment anticipés. Or tout ça, on le sait bien longtemps à l'avance. Après, le temps de la justice n'est pas le temps de nos politiques, nous nous inscrivons dans quelque chose qui va au-delà d'un quinquennat. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est indispensable pour une démocratie. On ne peut pas vivre de cinq ans en cinq ans parce qu'on a besoin de plus de temps. Et oui, il faut plus de moyens. Bien sûr qu'il faut plus.

Il y a aussi, j'imagine, des réformes de fond au-delà des moyens. Il y a quelques années, il y a eu la mise en place des comparutions immédiates, la procédure de "plaider coupable à la française", pour accélérer les procédures. Faut-il aller plus loin ?

Alors aujourd'hui, on est face à un empilement législatif qui est tout à fait déstabilisant pour tout le monde, qui met en difficulté toute la profession, des magistrats aux greffiers en passant par les avocats, parce que il y a une inflation législative qu'on ne peut plus absorber. Il y a un empilement des lois tel qu'on ne sait plus quels sont les textes applicables à l'heure actuelle. En moins de deux ans, on a eu cinq très grandes réformes, notamment au niveau pénal, qui ne suivent pas au niveau des moyens alloués.

Il y a actuellement, devant le juge de la liberté et de la détention, une réforme sur la "contention" - lorsqu'un médecin décide de placer en contention un patient - on doit intervenir en quelques heures. Il va donc falloir mobiliser des juges très rapidement. Or ça, c'est fait à moyens constants. On ne sait absolument pas comment on va pouvoir répondre à cette commande législative. Et tout est comme ça. Rien n'est anticipé au niveau du nombre de personnes qu'il faut pour appliquer ces réformes.

On entend votre colère, qui est partagée par beaucoup. Il y a 17 syndicats et organisations professionnelles qui sont mobilisées aujourd'hui. C'est un mouvement historique selon vous ?

Oui,c'est un mouvement historique parce que c'est la première fois que ça touche autant de monde, y compris au sein des palais de justice. Autre exemple : la Cour de cassation a voté hier une motion pour relayer ces inquiétudes des magistrats. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Cour. Elle parle quand même de "désespérance" de la profession, de "paupérisation" de la justice. Ce sont des mots extrêmement forts, prononcés par les hauts magistrats, et qui rappellent aussi l'importance de la Justice dans la démocratie, dans la paix sociale. Nous sommes un des piliers de la démocratie, c'est indispensable aujourd'hui de le rappeler. Il n'y a pas de démocratie sans Justice, et c'est ça aussi que nous souhaitons rappeler aujourd'hui.