Malaise dans la police : un policier nordiste témoigne de sa tentative de suicide

Lille, France

Ce vendredi, à 11h30, partout en France, le même silence devant les commissariats : plusieurs syndicats avaient appelé les policiers à se rassembler, après le suicide de deux de leurs collègues.

Jeudi, une capitaine de police dans l'Hérault, et un policier dans le Val-de-Marne ont mis fin à leurs jours. Le nombre de suicides dans la police augmente : il y en a déjà 28 depuis le début de l'année, contre 35 pour l'ensemble de l'année 2018.

28 suicides depuis le début de l'année

Pour crier leur mal-être, des centaines de policiers se sont donc rassemblés notamment à Calais, Douai, Cambrai, Roubaix et Lille. Nous avons rencontré un officier de police judiciaire qui souhaite rester anonyme. Il travaille dans la métropole lilloise dans un service investigation et lui-même a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques années, chez lui, sans utiliser son arme de service.

Pour lui les causes des suicides de policiers sont multifactorielles, pas seulement dues aux problèmes personnels : "Effectivement on a beaucoup de problèmes qui viennent de l’extérieur, de la famille mais on a tellement de travail au bureau que ça n'aide pas. Des fois, la nuit, je ne dors pas, j'ai tellement de dossiers que je pense à tel ou tel élément de mon enquête. On est bouffés par le boulot. Et puis il y a aussi le rythme : il y a des permanences le week-end, des astreintes, vous n'êtes jamais là, donc quand vous divorcez c'est à cause de ça. Et puis la vie sociale n'est pas facile : les gens ne nous aiment pas, être policier, c'est un peu comme avoir une maladie."

On est bouffés par le boulot. Être policier, c'est un peu comme avoir une maladie."

Malgré tout, le travail lui plait : "On a l'impression d'être utile, on est content à la fin de l'enquête quand quelqu'un nous dit merci, mais il faut revoir les conditions de travail". Pour lui il faudrait former les responsables de groupes : "Il faut détecter les personnes qui ne vont vraiment pas bien, car il y a de plus en plus de burn-out, et après le burn-out, c'est le suicide."

Aujourd'hui il va mieux mais il raconte que "l'après" est très difficile : "J'ai été à l'arrêt pendant plusieurs mois, puis hôpital, asile psychiatrique etc." Quand il souhaite retourner dans son service, il se retrouve "interdit de voie publique" et désarmé : "C'est une mesure de sécurité, pour m'empêcher de passer à l'acte. Mais ça donne l'impression d'être une brebis galeuse : comme on ne peut pas sortir on ne peut pas participer à certains actes d'enquête, on est comme un poids mort."

Une cellule "alerte-prévention-suicide" créée

Au lieu de l'aider, cette mesure lui pèse donc encore plus sur les épaules : "J'ai l'impression qu'être désarmé c'est un parapluie administratif, pour empêcher un collègue de se foutre en l'air avec son arme de service, mais derrière il n'y a pas grand chose... On voit un psychologue de l’administration une ou deux fois par an, mais comment peut-il nous aider en nous voyant si peu ?"

Vendredi, le ministre de l'Intérieur a dit "comprendre l'initiative des organisations syndicales". Christophe Castaner a également indiqué que la cellule "alerte-prévention-suicide" au sein de la police sera installée le 29 avril et qu'il recevrait les syndicats dans la foulée. Cette cellule comprendra un officier de police et un professeur de psychiatrie.