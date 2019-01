Malaise dans les bibliothèques de Marseille

Les syndicats FSU et CGT Territoriaux ont déposé un préavis de grève pour ce samedi et le suivant (19 et 26 janvier) dans les bibliothèques marseillaises. L'intersyndicale dénonce les mauvaises conditions de travail et le manque d'effectifs.

Marseille, France

Malgré de nombreuses grèves depuis un an et de nombreuses alertes des syndicats, la situation reste compliquée dans les bibliothèques marseillaises. L'intersyndicale FSU/CGT dénonce le manque de négociations et des _"_conditions de travail très dégradées dans de nombreux services" et notamment le service Jeunesse de l'Alcazar. Selon la déléguée de l'intersyndicale "le service fonctionne avec seulement 50% de son personnel, soit 12,5 agents alors même qu'il réalise plus de 30% des prêts de l'Alcazar".

8 bibliothèques à Marseille, ouvertes seulement 5 jours sur 7

La ville de Marseille, 2e ville de France, compte 8 bibliothèques contre 16 à Lyon ou 21 à Toulouse. Des bibliothèques fermées les dimanche et lundi, ce que regrettent en premier lieu les usagers , mais pour les syndicats "_il serait impossible d'ouvrir davantage, compte tenu du manque d'effectifs"_. Une neuvième bibliothèque (médiathèque de 900 m2) doit voir le jour en 2020 à Saint Antoine, en plein cœur du quartier populaire du Plan d'Aou (15e). Un pari audacieux qui fait redouter dans le même temps aux habitants et agents municipaux, la fermeture de la bibliothèque de St André (16e).