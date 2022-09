Malaise dans les maternités à Toulouse, les sages-femmes sont à bout

Dans plusieurs maternités de l'agglomération toulousaine, les sages-femmes sont en souffrance, y compris dans des cliniques privées. Il y a eu des mouvements de grève de sages-femmes, à l'automne 2021, en janvier 2022, et en juin dernier pour dénoncer les conditions de travail et demander une meilleure prise en charge des patientes. Peu nombreuses, mal rémunérées, les professionnelles se sentent débordées et ont de plus en plus le sentiment de "mal faire leur travail". Certaines nous ont confié être en arrêt maladie, en burn-out, d'autres en sont venues à démissionner. Au premier trimestre 2022, il y a eu autant de démissions de sages-femmes, au niveau national, que sur toute l'année 2021.

Des établissements où les sages-femmes travaillent sous pression

Pour rappel, cet été la clinique de l'Occitanie à Muret a fermé plusieurs semaines en août par manque de sages-femmes, les femmes qui accouchaient ont dû être transférées à Ambroise Paré à Toulouse. La clinique Croix du Sud à Quint-Fontsegrive a travaillé en "mode dégradé", avec à plusieurs reprises, une seule sage-femme la nuit, selon des sages-femmes interrogées par France Bleu Occitanie. En suite de couche la nuit, il était rare qu'une sage-femme soit disponible, en plus des infirmiers. A La clinique Rive gauche à Toulouse (4000 accouchements par an), il y a eu quelques recrutements de sages-femmes cette rentrée, ça va un peu mieux, nous dit-on. Quant au secteur naissance du CHU Paule de Viguier, au moins un poste de sage-femme supplémentaire a ouvert 24h/24 et 7j/7 en juin dernier, suite à une grève du personnel.

L’Agence Régionale de Santé Occitanie, sollicitée par France Bleu Occitanie concernant l'offre de soins en maternité n'a pas répondu à nos questions, tout comme le réseau périnatal d'Occitanie qui nous a renvoyé vers l'ARS.

Epuisement, sentiment de négliger les patientes...

La présidente du Conseil départemental de l'ordre des sages-femmes en Haute-Garonne, Maryline Hervé Gahery, confirme que "la situation a été tendue cet été dans plusieurs maternités". Elle exerce par ailleurs en tant que sage-femme libérale à Toulouse. "Cependant aucune plainte de jeune maman n'est remontée auprès de l'ordre" tient-elle à souligner. Elle explique que Toulouse est considérée comme une zone intermédiaire, la population augmente mais actuellement une sage-femme qui veut s'installer en libéral peut le faire alors qu'il y a quelques années, on était en zone surdotée, cependant les maternités ont de plus en plus de mal à recruter car le métier de sage-femme n'est plus attractif.

Une sage-femme d'une maternité privée toulousaine nous a confié devoir accoucher cet été des femmes "tout en répondant au téléphone aux urgences".

La réalité, ce sont des gardes de 12 heures sans prendre le temps de manger, d'aller aux toilettes. Gérer plusieurs femmes en travail en même temps parce qu'on est seule de garde, tout en répondant au téléphone et être seule en service de suite de couche pour des dizaines de lits.

... Plutôt démissionner que de mal faire son travail et de risquer des poursuites

La présidente de l'ordre départemental des sages-femmes réclament pour les professionnelles "des moyens supplémentaires pour exercer correctement ce métier, le sécuriser". Elle rappelle qu'une sage-femme qui manquerait à ses bonnes pratiques lors d'un accouchement peut être personnellement condamnée, elle est responsable de ses actes.

Elle en appelle aux politiques pour une révision urgente des décrets de périnatalité - dont les derniers datent de 1998- Ils définissent combien il faut de sage-femme dans une maternité, au bloc, le jour, la nuit etc... "Il faut augmenter le nombre de sages femmes en salle de naissance pour une meilleure sécurité des patientes, pour être au plus prêt des femmes."

La pénibilité du métier, sa rémunération faible, "cinq ans d'études post-bac dans une école rattachée à un CHU pour toucher un salaire de 1800 € brut par mois pour une sage-femme en début de carrière dans la fonction publique hospitalière. Avec des gardes de 12h la nuit valorisées 1 voire 2 euros, c'est scandaleux." Depuis le 1er janvier, les sages-femmes travaillant à l’hôpital reçoivent une prime de 100 € net et une hausse de salaire d’environ 100 € brut par mois.

L'accouchement à domicile ou en plateaux techniques accompagné par une sage-femme libérale davantage prisés

Il n'y a pas bcp de maisons de naissance, attenantes à des maternités à Toulouse, et gérées par des sages-femmes. Certaines cliniques développent des plateaux techniques permettant des accouchements réalisés par des sages-femmes libérales dans les locaux de la maternité privée. Depuis la crise du Covid et certains témoignages de femmes qui ont mal vécu leur accouchement en maternités, les demandes pour donner naissance à domicile sont plus nombreuses, nous confie une sage-femme libérale parmi les rares à le pratiquer à Toulouse et dans les environs. "La tendance a aussi été popularisée par certaines influenceuses sur les réseaux sociaux", mais c'est non sans risques.

Les doulas sont aussi sollicitées, qui accompagnent les femmes enceintes sur l'aspect non-médical. Pauline, doula à Toulouse et maman de deux jeunes enfants suit des femmes pour qui souvent la première maternité ou expérience d'accouchement a été "mal vécu", dans le stress ou avec un manque d'écoute. "J'essaie d'apporter de la sérénité au couple, de répondre à leurs questions aussi sur l'après, une fois que l'enfant sera né, l'important est d'être respecté dans le projet de naissance que l'on souhaite et de se sentir pris en compte, même si l'accouchement se transforme en urgence."