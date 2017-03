Belfort : Malaise à la police municipale

Des policiers municipaux à Belfort se plaignent d'un certain malaise au travail. Un mal-être pouvant aller parfois jusqu'au burn-out, à tel point que la mairie a reçu deux délégués du syndicat national des policiers municipaux (SNPM) ce lundi.

Le Syndicat national des policiers municipaux (SNPM) tire la sonnette d'alarme. Un policier a fait un burn-out, il est actuellement en arrêt maladie. Pour résoudre le problème, deux délégués ont été reçus ce lundi matin à la mairie par l'adjoint au maire à la sécurité.

"Les directeurs administratifs ne doivent pas donner d'ordres discordants de ceux du maire aux policiers" — Daniel Rozzi, délégué régional du SNPM

Les plaintes viennent surtout des ordres venant de la directrice administrative, qui entrent parfois en contradiction avec ceux du maire, dont dépendent directement les policiers municipaux. Pour Daniel Rozzi, délégué régional du SNPM, "le problème qu'on rencontre dans beaucoup de communes, c'est que pour faciliter les choses on nomme un directeur administratif ; il va donner des ordres. Or, c'est illégal. Les ordres ne doivent provenir que du patron de la police municipale."

"Cela fait 4 fois que le SNPM vient à Belfort pour ce genre de problème. On espère que la municipalité a compris le souci, et trouvera une solution" — Daniel Rozzi, délégué régional SNPM

"La municipalité actuelle fait beaucoup de choses pour sa police municipale qui le lui rend bien" - Gérard Piquepaille, adjoint à la sécurité

L'adjoint à la sécurité à la ville de Belfort, Gérard Piquepaille, de son côté ne voit pas de quoi s'inquiéter. "Dans chaque entreprise, il y a des soucis. La mairie n'y échappe pas, ce qui est tout à fait normal. Nous avons des solutions, nous dialoguerons avec les personnels si problème il y a. Mais je côtoie régulièrement les policiers, il ne me semble pas y avoir de malaise. Il y a peut-être une personne qui ne se sent pas bien, mais il ne me semble pas être dans un état de délabrement complet. C'est plus un souci de communication qu'autre chose. D'après Gérard Piquepaille, la municipalité fait beaucoup de choses pour sa police municipale qui le lui rend bien. Depuis que nous sommes à la municipalité, les policiers municipaux sont passés de 11 à 27, ils auront bientôt une quatrième voiture, leurs locaux sont flambants neufs..."

"Je côtoie régulièrement les policiers, il ne me semble pas y avoir de malaise" — Gérard Piquepaille, adjoint à la sécurité à la ville de Belfort

Beaucoup de travail pour peu de contrepartie

Pourtant, l'été arrive et les délégués du SNPM ont des choses à dire. Notamment sur la surveillance de la piscine du parc de Bavilliers, normalement en dehors de leur zone d'intervention, mais qu'ils auront à charge tout l'été. Ils alertent aussi sur le travail le dimanche sans aucune compensation financière. Pour calmer le jeu, Gérard Piquepaille a affirmé qu'une commission avait déjà été mise en place pour traiter ces demandes.