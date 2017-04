Malakoff ne veut pas se retrouver sans supermarché

L'Intermarché de la place Rosa-Parks va fermer fin mai, dans le quartier Malakoff à Nantes. Les habitants craignent qu'aucune enseigne ne viennent le remplacer. Une pétition de plus de 400 signatures a été remise à la mairie.

Le quartier Malakoff, à Nantes, ne veut pas se retrouver sans supermarché ! L'Intermarché de la place Rosa-Parks va fermer fin mai, pas assez rentable, et les habitants craignent qu'aucune enseigne ne viennent le remplacer. Une pétition de plus de 400 signatures a été remise à la mairie parce que, se retrouver sans rien, ce serait vraiment un coup dur pour tout le quartier.

Les habitants trouvent que c'est trop cher

"Une grande bougie qui s'éteint pour Malakoff", résume Zidira de l'association maghrébine des seniors. Même si beaucoup d'habitants n'y vont que pour du dépannage. "Moi le premier, parce que c'est trop cher ! Comparé à des supermarchés comme Lidl, Leader Price ou Netto, sur des grosses courses, ça fait 12-15 euros de différences ! ".

Le lien commençait à prendre : descendre faire sur la place, faire ses courses, se rencontrer...

Cette explication, Anne Loisel, qui a lancé la pétition, l'a entendue des dizaines de fois. Mais les habitants lui ont aussi dit ça : "ça commençait à prendre le lien : descendre sur la place, faire ses courses, se rencontrer... Il y a pas mal de personnes âgées qui y allaient un peu le matin et le midi, ils retournaient y faire un tour, pour acheter peut-être seulement une pomme, histoire de se balader dans les rayons, de rencontrer le voisin, etc.". Et tout simplement, faire leurs courses, même si c'est plus cher, parce que pour eux c'est trop compliqué d'aller ailleurs, de prendre le bus pour aller jusqu'à Beaulieu ou jusqu'à République, sur l'île de Nantes. C'est pour eux que s'inquiète Mouloud Abdelkafi, le président de l'association maghrébine des seniors, avec la fermeture à venir : "des femmes seules avec leurs enfants, des personnes âgées, handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer... Ce sera désastreux pour beaucoup de personnes à Malakoff".

Peut-être un deuxième marché le dimanche et un accompagnement pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer

La mairie de Nantes dit avoir bien conscience du problème. Elle dit être prête à faire ce qu'elle peut pour aider une nouvelle enseigne à s'installer, comme faire des travaux pour proposer une cellule commerciale moins grande et plus adaptée aux besoins explique David Martineau, l'élu en charge du quartier. Le temps de la transition, la mairie voudrait aussi lancer un deuxième marché, le dimanche et elle compte travailler avec les associations pour voir comment aider les habitants qui ne peuvent pas se déplacer à faire leurs courses.

"Il faut qu'un nouveau supermarché s'installe", répètent de leur côté les habitants, "mais il faut qu'il soit moins cher sinon, il connaîtra le même sort que l'Intermarché".