Tours, 6ème ville française au classement de la malbouffe

Tours, cité de la gastronomie, est descendue du podium de l'étude 2020 de "Question2santé" et son palmarès sur les villes et la malbouffe. En 2020, Tours est déclassée à la 6ème des 32 plus grandes villes françaises, après la fermeture des restaurants O'Tacos.