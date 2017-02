Malgré l'élan de solidarité la boulangère de Champigneulles a bien été placée dans un établissement spécialisé

Charlotte Chalopin, cette boulangère atteinte de la maladie de Charcot, avait lancé un appel à l'aide la semaine dernière pour éviter le placement dans un établissement spécialisé. Malgré la mobilisation, les ambulanciers sont venus la chercher ce lundi en début d'après-midi.

La mobilisation n'aura donc pas suffi. Malgré les appels à l'aide affichés sur la devanture de sa boulangerie "Les délices de Charlotte Chalopin" et que nous avons relayés, les ambulanciers sont finalement venus la chercher, ce lundi, en tout début d'après-midi. "Elle pleurait, elle criait", raconte son amie et ancienne aide à domicile. Charlotte Chalopin est désormais soignée dans l'EHPAD de Bainville-sur-Madon.

Atteinte de la maladie de Charcot depuis avril dernier, Charlotte Chalopin voulait mourir seule chez elle, avec ses animaux de compagnie. Cette sexagénaire, qui a vu sa boulangerie placée en liquidation judiciaire le mois dernier, ne pouvait pourtant plus rester dans son logement au-dessus de sa boutique. L'eau et l'électricité devaient être coupés.

Ce sont les médecins de l'HAD, l'Hospitalisation de soins à domicile qui ont décidé de son placement. Selon eux, son état devenait trop critique. Cette boulangère n'ayant plus de famille, elle ne pouvait plus rester seule la nuit. Les soins à domicile, aussi, devenaient trop coûteux.

La semaine dernière, la mairie a reçu une dizaine d'appels de personnes s'inquiétant pour la situation de Charlotte Chalopin. Bernard Vergance, maire de Champigneulles, s'est rallié aux avis médicaux :

Il y avait un certain nombre de problématiques. C'était une personne alitée, elle ne pouvait plus communiquer. On comprend très bien qu'elle veuille rester dans son appartement. Mais tous les avis médicaux qui ont été donnés disaient : ce n'est pas possible, elle est en danger de mort si elle reste chez elle."