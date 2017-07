Malgré l'incendie, la fête de la commune de libre de Saint-André aura bien lieu à Joigny

Dans la nuit du 13 juillet, le local de l'association de la Commune Libre de Saint-André s'est embrasé, et des dégâts sont à déplorer. Malgré tout, les bénévoles s'activent pour maintenir la fête de la Saint-André.

La fête de Saint André est maintenue les 29, 30 et 31 juillet prochain. Un incendie a pourtant failli gâché la partie. Dans la nuit du 13 juillet, la prise défectueuse d'un réfrigérateur a mis le feu au local de l'association de la Commune libre de Saint-André. Et il y a eu des dégâts : le local certes, mais aussi les lots et les cadeaux destinés aux enfants.

Un coup au moral

La fumée a laissé des traces noires sur les murs, l'odeur est encore prégnante. Les bénévoles s'activent pour remettre tout en ordre, avant le jour J. "Là il faut trier tous les colis, les cadeaux prévus pour les enfants...", regrette Michel Pavé, le président de l'association de la Commune libre de Saint-André.

"On a pas trop de pertes, mais on en a quand même" - Michel Pavé, président de l'association

Perdus aussi tout ce qui avait été prévu pour les repas, des denrées alimentaires aux assiettes et couverts en plastique. La vice-présidente François Crochet, très émue, a un peu de mal à avaler la pilule : "C'est dommage, alors qu'on a si bien travaillé l'année dernière. On perd le travail de six mois... C'est épouvantable"

De l'optimiste tout de même

"Le matériel, les stands, y'a juste un nettoyage à faire", positive Michel Pavé. De même, les chars prévus pour le défilé sont intacts. Un soulagement à seulement dix jours des festivités, des 29, 30 et 31 juillet.

La solidarité se met en place, notamment pour permettre aux enfants, dont les cadeaux ont été perdus, d'avoir tout de même un petit quelque chose. "On nous amène des paquets de gateaux, des briques de jus de fruits... On a aussi récupéré beaucoup de peluches, on a eu beaucoup de dons, ça fait très plaisir", souligne le maire de la Commune libre, Jacky Soubeyras.

Et si vous souhaitez aider, ou faire un petit don à l'association, vous pouvez déposer jouets, peluches et paquets de gateaux au salon de coiffure rev'Coiff, rue Jacques d'Auxerre, à Joigny et vous pouvez contacter l'association au 03.86.62.16.86.