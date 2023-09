Malgré l'inflation le tarif de la cantine ne change pas pour les collégiens de l'Hérault, 4,10 euros maximum

La rentrée scolaire c'est aussi le retour des enfants à la cantine. Aujourd’hui, 70% des produits qui composent les repas des collèges dont la restauration est gérée par le Département de l'Hérault, sont bio, locaux ou labellisés. Ce sera 100 % d'ici 2028. Il existe cinq Unités de production culinaire (UPC) basées à Agde, Puisserguier, Fabrègues, Saint-Clément-de Rivière et Lansargues. Elles produisent 22 000 repas par jour pour 57 collèges publics gérés par le Département. Les autres collèges ont des cuisines autonomes ou sont rattachés à un autre type de restauration.

Le conseil départemental a choisi de protéger les familles de l'inflation. Le cout d'un repas est passé de 8.50 euros à 10.14 euros cette année. Mais les enfants continuent de payer 4.10 euros maximum. Pour les familles les plus modestes, cela peut même descendre à un euro.

L'an dernier près de 9000 familles ont bénéficié de l'aide à la restauration des collégiens dans l'Hérault. Pour cela il faut en faire la demande sur le site du conseil départemental en suivant ce lien . Ou en appelant le 04 67 67 81 93. La demande doit être faite avant le 30 septembre.

Le département de l'Hérault lutte aussi contre le gaspillage

Selon l’ADEME, en 2015, le gaspillage alimentaire s’élevait à 20 kg par habitant et par an dont 7kg encore emballés. La restauration scolaire n’échappe pas à cette problématique. Ainsi, en moyenne 115 grammes de nourriture sont jetés par convive et par repas dans les cantines. Face à ce constat, le Département de l'Hérault s’est saisi de cet enjeu, le gaspillage aurait ainsi diminué de 35% depuis 2015 !

Pour réduire le gaspillage, le Département a mis en place plusieurs mesures, parmi lesquelles :

• Des pesées régulières des déchets dans les cantines

• Des enquêtes de satisfaction pour connaître l’avis des collégiens sur la composition des repas • Le choix des portions : mise en place d’assiettes «petite faim» et «grande faim»

• Mise en place de bars à salade ou self participatifs

• Des ateliers cuisine pour tester de nouvelles recettes équilibrées

• Des ateliers de sensibilisation au gaspillage (ex : mise en place de gachimètres qui mesurent le pain jeté) et d’action éducatives territoriales dédiées à cette thématique)