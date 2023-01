Malgré l'inflation, Rion-des-Landes choisit de maintenir la gratuité de sa cantine coûte que coûte

À Rion-des-Landes, commune de 3.300 habitants, la cantine est gratuite depuis deux ans. Décision surprenante dans le contexte actuel, la mairie a décidé de poursuivre dans cette voie malgré l'inflation et le surcoût. Pour maintenir le dispositif la recette semble assez simple, nous avons déjeuner à la cantine pour comprendre !

Ce midi à la cantine pour les enfants de maternelle, c'est pâté en entrée, sauté de bœuf et ratatouille en plat avec fromage et fruit pour le dessert. Un menu équilibré, préparé dans les cuisines de l'ephad voisin, mais qui ne coutera rien aux parents. "Depuis deux ans c'est la municipalité qui prend en charge le coût de la cantine" explique Carine Caubit, directrice de l'accueil de loisir et adjointe au maire.

Cette gratuité représente une économie d'environ 300 euros par enfant et par an pour 193 familles de la communes. Dans le contexte actuel ce n'est pas une petite économie pour les foyers rionnais, et la commune a décidé de maintenir ce dispositif, "malgré le coût plus élevé pour la municipalité" souligne l'adjointe au maire.

Tous les jours quelques 240 enfants mangent gratuitement à la cantine de Rion-des-Landes. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Au début de la mesure coûtait 70.000 euros par an à la commune mais avec l'inflation et les augmentations diverses c'est désormais 80.000 euros. Le maire n'entend pas reculer, pas même demander une participation symbolique ou une participation en fonction des revenus. Pour Laurent Civel hors de question de faire payer l'addition aux familles.

L'édile a donc trouvé une solution pour financer le surcoût. La recette est simple : c'est le photovoltaïque qui finance le surcoût : "Le deal, c'est que je suis un fervent soutien du développement des énergies renouvelables. Un nouvel opérateur photovoltaïque s'est installé à Rion des Landes au début du mandat et donc j'ai augmenté son loyer puisqu'il est sur un terrain municipal, de manière à ce que cette prise en compte financière soit totalement neutre d'un point de vue fiscal pour les habitants" explique Laurent Civel.

L'inflation provoque une hausse de 10.000 euros du coût de la cantine pour la municipalité de Rion-des-Landes. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Le maintien du dispositif sans aucun coût pour les familles est un soulagement pour les parents dont Laurie Blanc est l'une des représentantes. "On est très satisfaits car il (le maire) nous permet de donner la gratuité à nos enfants à la cantine sans forcément nous impacter sur un autre côté financier au quotidien, sachant qu'on est déjà beaucoup impacté sur beaucoup de choses en ce moment" confie-t-elle.

Chaque jour, ce sont quelque 240 repas qui sont servis gratuitement aux élèves de maternelle et primaire de Rion-des-Landes.