Malgré l'interdiction de la manifestation, plusieurs milliers de personnes à Toulouse contre le pass sanitaire

Un peu plus d'une semaine après le dernier rassemblement, les Toulousains se sont massivement mobilisés ce samedi 31 juillet pour protester contre la généralisation du pass sanitaire.

Ils sont plusieurs milliers à avoir bravé une nouvelle fois l'interdiction du préfet de Haute-Garonne. Les Toulousains sont venus en nombre manifester contre le pass sanitaire le samedi 31 juillet.

Dans le cortège, ont défilé de nombreux gilets jaunes, des drapeaux français et de l'Action Française. Reconnaissables à leurs blouses blanches, des soignants étaient également mobilisés contre la vaccination obligatoire. Ce sera effectif pour leur profession dès le 15 octobre.

Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire dénoncé

Le mot le plus visible sur les pancartes et les tee-shirts reste "Liberté", scandé tout au long du cortège. Ce samedi 31 juillet, on pouvait aussi apercevoir beaucoup de slogans contre la vaccination des enfants, qui serait, selon les manifestants, imposée à la rentrée.

Pourtant, Jean-Michel Blanquer a précisé le futur protocole sanitaire en application à la rentrée scolaire, il y a quelques jours sur franceinfo. Le ministre de l'Education Nationale a affirmé qu'il y aurait un centre de vaccination par établissement mais tout en précisant "ne pas imposer un pass sanitaire pour rentrer à l'école" et "faire en sorte que les enfants et les adolescents aillent au maximum à l'école". En cas de contamination, les élèves non vaccinés seront tenus de suivre les cours à distance.

A Toulouse, plusieurs manifestations prévues alors que l'épidémie se propage

Certains manifestants ne portaient pas de masque, pourtant obligatoire dans le centre-ville de Toulouse. Dans le même temps, l'Agence Régionale de Santé diffuse ces derniers chiffres : le taux d’incidence est jusqu’à 12 fois supérieur au seuil d’alerte dans certains départements.

La Haute Garonne et l’Aude approchent 500 cas positifs pour 100 000 habitants, soit 10 fois le seuil d’alerte. L’Hérault et les Pyrénées Orientales se situent aux alentours de 600 cas pour 100 000 habitants, c'est à dire12 fois le seuil d’alerte. Même dans les deux départements les moins touchés de la région - le Lot et les Hautes-Pyrénées - le seuil d'alerte est par deux fois dépassé.

Dans ce contexte, un appel à des rassemblements, devant la mairie de Toulouse et la préfecture ce dimanche 1er août, circule. Des rassemblements également interdits.