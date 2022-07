Malgré l'interdiction, les baigneurs profitent des eaux de la Moselle pour se rafraîchir

L'eau est claire et pas très profonde, sur ce coin de Moselle de Flavigny-sur-Moselle, à proximité de l'étang du Breuil. Les températures en hausse qui flirteront avec les 40 degrés en Lorraine ce mardi sont de plus en plus dures à supporter. Tous ces facteurs encouragent les baigneurs à se jeter à l'eau, malgré les immenses panneaux rappelant l'interdiction. "On fait attention et on surveille les enfants. C'est à nous de les gérer et c'est notre responsabilité", confie Céline, venue avec son fils et des amis.

La banderole est visible de tous à l'arrivée. © Radio France - Arthur Blanc

Dans le Grand Nancy, seules deux piscines municipales sont ouvertes cet été. Et la plage des deux rives ? Souvent pleine à craquer. "On ne s'y sent pas forcément en sécurité", explique Céline. A quelques minutes de Nancy, la plage de Flavigny-sur-Moselle ne met pas trop de temps à convaincre les baigneurs. "Ça fait des années qu'on vient là, l'interdiction ne nous empêche pas de nous baigner", lâche Christopher.

"Je ne sais pas nager et je peux quand même me rafraîchir car l'eau n'est pas profonde", ajoute Evelyne, bien heureuse de retrouver cet endroit pour la première fois de l'été. "Chez moi, il fait plus de 27 degrés. Quand on vit en appartement, ça fait plaisir de pouvoir trouver des coins comme celui-là", complète sa voisine Valérie. Même les enfants n'hésitent pas à y aller. "L'eau est bonne !", lâchent certains d'entre-eux. Et en plus, elle risque de se chauffer encore plus dans les jours qui viennent.