Malgré l'opposition de certains taxis, les chauffeurs Uber arrivent à Grenoble

Grenoble, France

Comme dans 15 autres grandes villes françaises, Grenoble a désormais ses chauffeurs Uber. Depuis mercredi 16 janvier, l'entreprise de VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) s'est officiellement implantée en Isère. D'après la société, environ trente chauffeurs sont désormais sur le terrain, à attendre les commandes des clients qui utilisent l'application pour téléphone.

50.000 demandes en 2018

D'après Uber, la demande était forte. Roch de Longeaux, directeur des opérations, explique que l'an dernier 50.000 personnes ont ouvert l'application pour essayer de commander une course dans l'agglomération grenobloise : "On sait que Grenoble est une ville étudiante. Le plus gros potentiel est donc représenté par les 18/25 ans qui vont utiliser l'application entre 20 heures et 5 heures du matin, de préférence le week-end, lorsque les autres alternatives sont moins disponibles. Il y a aussi du potentiel pour les personnes de passage dans la ville, qui pourraient utiliser l'application pour se déplacer."

Depuis trois mois, Jean-Louis a constaté qu'il y avait "une forte demande de courses Uber", avec comme clients "des professionnels qui arrivent de Paris, de Bordeaux ou de Toulouse par exemple, qui connaissent déjà l'application et qui l'utilisent lorsqu'ils arrivent en gare". Après un problème de santé, cet ancien commercial de 58 ans s'est reconverti dans le transport privé de personnes. Il travaille de temps en temps pour Uber : "J'ai installé l'application et je n'en suis pas mécontent. Depuis trois mois, cela représente 15% de mon chiffre d'affaires. Je travaille déjà pour environ six entreprises grenobloises, Uber me permet de boucher des trous".

Une trentaine de chauffeurs sont actifs dans l'agglomération grenobloise, d'après Uber. - Capture d'écran Uber.

Une crainte pour les taxis grenoblois

En revanche, cette implantation n'est pas vu d'un bon œil par tout le monde. Quelques uns des 107 taxis grenoblois craignent de voir leur chiffre d'affaires fondre. "On ne veut pas d'eux ici", réagit Clément, un conducteur de taxi installé depuis seulement trois mois, "on paye une licence relativement chère. Eux, ils viennent avec un bout de papier et on leur dit qu'ils peuvent exercer le même boulot que les taxis. C'est une vraie injustice. Et puis, au final, il va y avoir trop de taxis, de VTC et d'Uber en ville pour pas assez de demandes. Il y a déjà eu des conflits dans le passé, il va y en avoir encore".

Dominique, un autre taxi installé dans la vallée du Grésivaudan, regrette que ces chauffeurs Uber n'aient pas les mêmes statuts qu'eux, "ils n'ont pas les mêmes devoirs et obligations", mais il n'est pas si inquiet et voit en l'arrivée d'Uber une opportunité : "Avoir de la concurrence, c'est sain. Cela nous force à travailler mieux. Et puis, il y a un potentiel : le soir, il y a des courses qu'on ne veut peut-être plus faire parce qu'on a bien travaillé la journée, et peut-être que ces chauffeurs-là pourront s'occuper des étudiants...". Aujourd'hui, il y a environ 30 chauffeurs Uber qui roulent dans l'agglomération grenobloise, d'après la société.