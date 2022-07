Malgré la chaleur, la baignade est interdite à Argentré faute de maître-nageur

Les températures ont encore dépassé les 30° C dans de nombreuses communes mayennaises ce dimanche. Quoi de mieux que de piquer une tête dans un plan d'eau pour se rafraîchir. Mais plusieurs lieux prisés comme la base nautique de la Haie-Traversaine ou l'étang du Gué de Selle, à Mézangers près d'Evron sont interdits à la baignade à cause de cyanobactéries.

Dans l'agglomération lavalloise à Argentré, la mairie a pris un arrêté municipal début juillet pour interdire la baignade car elle n'a pas trouvé de surveillant cette année. Mais cela n'a pas empêché plusieurs dizaines de personnes de se baigner. "C'est nouveau ? Et bien, je ne vais plus me baigner, regrette Alizée, une Lavalloise qui vient plusieurs fois chaque été à Argentré. Je vais attendre qu'on trouve du monde. Le cadre est super agréable. Il n'y a pas trop de monde, c'est familial. En Mayenne en plus, on a très peu de points comme ça de baignade. C'est vraiment décevant."

Je prends mes responsabilités

Plusieurs groupes d'amis jouent au ballon, montent sur des embarcations gonflables, des habitués pour la plupart qui ne voudraient pas rater une après-midi baignade avec un tel soleil comme Jacques, 21 ans, venu avec quelques copains de Bonchamp. "Il n'y a pas de sauveteur, mais après, j'ai déjà fait des allers-retours et on a toujours pied. Pour les petits, c'est sûr que c'est mieux qu'il y aient des sauveteurs, mais pour des gens comme nous par exemple, ce n'est pas forcément dangereux. Je prends mes responsabilités. Il faut un peu profiter de la vie."

La gendarmerie située à côté du plan d'eau indique que les baigneurs risquent une contravention de 11 € pour non respect de l'arrêté municipal. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contrôle.