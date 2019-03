Malgré la concurrence, les gîtes mayennais se portent bien

Le Relais Départemental de la Mayenne participe en ce moment à la campagne nationale des Gîtes de France. Une opération inédite pour s'offrir plus de visibilité face à la concurrence. En Mayenne, les gîtes suscitent toujours de l’intérêt.

Laval, France

Depuis le 25 février, les Gîtes de France de la Mayenne participent à une campagne publicitaire nationale pour promouvoir leurs habitations. Une dizaine de propriétaires mayennais participent à cette opération réalisée à partir de courtes vidéos tournées chez eux.

En Mayenne, ils sont 190 propriétaires à ouvrir les portes de leurs demeures, le marché se porte bien selon Laëtitia Marion, chargée du relais départemental de la Mayenne "il y a un regain pour les Gîtes de France, on a 24 porteurs de projet qui veulent un label Gîtes de France, certains produits sont magnifiques, il y a par exemple une restauration de moulin".

Fort de son réseau de propriétaires mayennais, les Gîtes de France en Mayenne enregistre en 2018 une progression de 2% de son volume d'affaires. Environ 25 000 personnes sont venues séjourner dans le département, 40 % des clients viennent des départements limitrophes.

Des chiffres encourageants malgré une concurrence de plus en plus rude notamment avec l'arrivée d'Airbnb _"l'impact, c'est que nous avons perdu nos chambres d'hôtes à Laval, les tarifs étaient vraiment très bas chez Airbnb"_, la chargée du relais départemental de la Mayenne ajoute "la clientèle de cette plateforme est consumériste, elle n'est pas là pour rester ni pour s'ouvrir au territoire, alors que nous Gîtes de France on est ambassadeur de nos territoires".