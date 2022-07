"Par vocation", des dizaines de jeunes infirmiers rejoignent l'hôpital de Perpignan en crise

Avec la 7e vague de Covid, les établissements de santé s'inquiètent. Cet été, le manque de personnel est encore plus criant et plusieurs hôpitaux, comme celui de Perpignan, ont dû restreindre l'accès aux Urgences. Pas de quoi démotiver les jeunes diplômés, fraichement recrutés.

A peine leur diplôme en poche, les étudiants de l'Institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan n'ont eu aucune difficulté à trouver un poste. Sur l'ensemble de la promotion 2019-2022, 80% de ces 88 néo-infirmiers ont signé un contrat qui débute dès cet été. "Nous sommes tous sollicités par les cadres des différents services, qui sont déjà venus nous voir au cours de l'année pour nous présenter les secteurs, les profils recherchés", reconnaît Léna, 25 ans. "C'est vrai qu'on a le choix", ajoute-t-elle. Son choix ? Le centre hospitalier de Perpignan.

"Je voulais vraiment un établissement où je vais pouvoir toucher un peu à tout, trouver une certaine technicité de soins. Donc je me suis dit : l'hôpital"

Au total, ils sont 45 à avoir pris la même décision. Pour Maéva, ça sera le service de cardiologie. "J'avais pu y faire un stage au préalable et j'ai eu la vocation alors j'ai postulé", détaille-t-elle, ravie de débuter "cette nouvelle aventure". Une détermination partagée par son amie Morgane. "Je voulais vraiment un établissement où je vais pouvoir toucher un peu à tout, trouver une certaine technicité de soins. Donc je me suis dit : l'hôpital", explique la jeune femme. Qu'importe la crise que traverse le secteur hospitalier public, notamment à Perpignan où plusieurs grèves se sont déroulées récemment. "Ça ne nous nous effraie pas pour autant, on a totalement conscience de la réalité du terrain après ces trois dernières années", précise Léna.

Une promotion "marquée" par le coronavirus

Et pour cause, ces soignants, pour la plupart des jeunes femmes, ne sont pas si novices que cela : ce sont eux qui ont pris de plein fouet le coronavirus. Leur cursus et leurs stages, pour la plupart réalisés à l'hôpital, ont été marqués par la gestion et l'évolution de la pandémie. "Ces étudiants ont été très courageux, ils ont été appelés en renfort alors qu'ils n'étaient que des élèves, des stagiaires. Ils ont dû faire face au virus à un moment où on ne savait presque rien, où il n'y avait pas le bon matériel ni de vaccin. Ils auraient pu abandonner ", admet Barthélémy Mayol, directeur du centre hospitalier de Perpignan.

"Cela nous a aussi permis de comprendre l'importance de notre métier, et ça nous a donné envie d'aller au bout, d'aller aider les titulaires"

"On a su montrer une grande adaptabilité, on a été mieux formés que d'autres étudiants les années précédentes. On était vraiment dans le dur du dur, mais ça va mieux, on est plus à l'aise. Ça nous a apporté plein de choses : sur les nouveaux protocoles, sur la gestion des risques, sur l'accompagnement", assure Léna. "Je me suis retrouvée un peu au milieu, à devoir gérer des choses que personne ne connaissait. J'ai dû apprendre rapidement", ajoute Morgane pour qui cette période lui a permis "de renforcer" ses convictions envers son choix professionnel. "Cela nous a aussi permis de comprendre l'importance de notre métier, et ça nous a donné envie d'aller au bout, d'aller aider les titulaires", souligne Maéva. "Ça va être dur, on le sait. Il n'y pas longtemps, on nous a encore dit : vous êtes sures de vouloir faire ce métier ?", s'amuse Gwendoline, qui n'a jamais remis en cause ses études.

Des parcours et des capacités dont les professionnels de santé ont bien conscience. Pour le directeur du CH de Perpignan, ces 45 recrutements sont une bonne nouvelle. "L'été va être dur, il y a une septième vague de Covid et notre priorité reste de pas fermer de lits", confie-t-il. Pour le moment, faute de personnel, dix lits sont fermés et l'accès aux Urgences a été régulé à partir de 20h.