VIDÉO - Malgré la crise de l'électricité, une maison illuminée fait le show pour Noël au sud de Toulouse

Tous les soirs 18h30, le show démarre. De Star Wars à la Reine des Neiges, une dizaine de chansons en vingt minutes, avec aussi les classiques de Noël. Le programme change chaque jour. Tout ça est parfaitement synchronisé avec les guirlandes sur le toit de la maison, au 26, avenue de Rudelle à Muret (Haute-Garonne), au sud de Toulouse.

Un spectacle son et lumières mijoté par Pedro Estruga, le propriétaire. C’est un peu le Jean-Michel Jarre du quartier ! Avec son ordinateur et un logiciel spécial, il allie la musique avec les jeux de guirlandes. "En fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, on allume telle ou telle lumière, avec des couleurs chatoyantes" explique le retraité, grand enfant devant Noël. Dans le secteur, la maison est très connue, et les curieux nombreux. Pendant les vacances scolaires, jusqu'à 200 personnes sont dans la rue pour regarder le spectacle de 18h30.

Deux mois pour installer les guirlandes, beaucoup plus pour le show

Depuis une vingtaine d'années, il consacre son temps à perfectionner son spectacle et sa décoration. Une déco qui a d'abord commencé à l'intérieur, avant de gagner le jardin, puis le toit... Au final Pedro et sa femme ont décidé d'ouvrir leur extérieur au public, chaque année pendant la période de Noël. Aujourd'hui, il oeuvre avec un ami installé près de Tarbes (Hautes-Pyrénées) qui l'accompagne dans la fabrication du matériel.

Il faut deux mois rien que pour installer les guirlandes, à partir de mi-octobre, et il y en a des hectomètres. Alors l’électricité chère, et le risque de délestage, ça interroge forcément les spectateurs comme Orianne, venue du Fauga : "on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir ça avant les coupures de courant !". D'ailleurs, Pedro croise les doigts pour être épargné par une éventuelle pénurie d'électricité.

Un gros investissement matériel... mais une facture d'électricité plutôt faible

Pedro s’est évidemment questionné, mais il a trouvé une solution : "tout est informatisé, avec des cartes électroniques. On a réduit la puissance des cartes de 50%, ce qui réduit aussi notre consommation d'environ 50%. C'est toujours aussi joli ! Et ça nous permet de faire un geste pour l'environnement et pour la crise énergétique". A noter que Pedro était déjà passé depuis bien longtemps aux ampoules LED et RGB, moins gourmandes. Aujourd'hui, il estime à "50 euros par mois

Mais avant l'électricité, il y a l'investissement dans la technologie, et les guirlandes plus ou moins sophistiquées. Si le retraité ne veut pas parler du coût, il estime tout de même à plusieurs milliers d'euros ses dépenses depuis une dizaine d'années, pour étoffer sa décoration. Sans parler du temps : pour créer une chanson synchronisée avec les guirlandes, il faut "environ un mois de travail" confesse Pedro, à raison de trois ou quatre heures par jour devant l'ordinateur.

Et ce n'est pas tout. Passionné de modélisme, le retraité a aussi installé dans son garage (lui aussi ouvert au public) un train électrique avec un immense décor.

Pour tout ça, Pedro ne demande rien. Il a bien mis une caisse devant sa maison, pour récolter quelques pièces… mais tout est reversé à l'association Rêves, pour les enfants gravement malades.