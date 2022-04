Malgré la neige, la foire de Beaucroissant a fait son retour !

Après deux années blanches (quatre éditions) à cause du covid-19, et malgré la neige, la foire de Beaucroissant, la 51e version printemps, fait son retour, en ce premier week-end d'avril.

Deux années qui ont semblé une éternité aux organisateurs de la foire de Beaucroissant. Et quand enfin elle voit le bout du tunnel, c'est une improbable neige, un 2 avril, qui vient lui mettre des bâtons dans les roues. Mais cette fois, il n'était pas question d'annuler ou de reporter l'événement. "On ne s'attendait pas à cette neige ! C'est un peu comme si on passait dans une autre dimension, mais bon, on n'y peut rien et on fait contre mauvaise fortune bon coeur. On ne pouvait pas imaginer une cinquième annulation de suite, on attendait de pouvoir remonter cet événement. Pour nos finances, l'annulation était dramatique. Pas de chance sur la météo, oui, mais tout plutôt que d'annuler !", sourit Antoine Reboul, le maire de Beaucroissant. "Le temps fait partie du jeu, nous faisons une foire en extérieur, et les exposants savent que tout peut arriver", complète Isabelle Delahaye, la régisseuse de la foire.

Des exposants qui rebroussent chemin

Même si elle prête à sourire, cette météo a quand même des conséquences importantes pour la foire de Beaucroissant. En arrivant sur place, on a pu voir, ce matin, des éleveurs de chevaux rebrousser chemin, tout comme les horticulteurs. "On a été obligés de s'adapter, car certains exposants ne peuvent même pas déballer leur matériel vu la météo. Ceux qui n'ont pas de matériel un peu costaud, ceux qui sont dans le vêtement, ou qui ont des rosiers en fleurs, ont été obligés de repartir. Certains laissent leur véhicule sur place pour revenir demain, en espérant une meilleure météo", explique Antoine Reboul.

A cause de la neige, il y a bien moins d'exposants à Beaucroissant © Radio France - Léo Corcos

Même chose pour la partie foraine de la foire de Beaucroissant : toutes les animations sont à l'arrêt forcé en attendant des auspices plus favorables.

La partie foraine de la foire de Beaucroissant à l'arrêt forcé à cause de la neige © Radio France - Léo Corcos

La foire de Beaucroissant accueille habituellement, au printemps, 250 à 300 000 visiteurs. Cette année, ce sera plus compliqué, mais les organisateurs ne s'y attardent pas, trop contents de retrouver leurs habitués. "Malgré la météo, on a eu énormément d'appels de gens qui espèrent que la foire va se tenir. Et elle va se tenir", conclut Antoine Reboul.