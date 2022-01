Malgré la pandémie, les Vauclusiens prêts à participer à la journée internationale des câlins

La journée internationale des câlins vient des Etats-Unis où elle a été inventée en 1986. Cette journée a lieu vendredi 21 janvier et c'est l'occasion de se rapprocher, avec sa famille et ses proches.

Même en pleine pandémie, les vauclusiens continuent à faire des câlins. Certains s'adaptent, en faisant moins de câlins ou en les faisant masqués aux plus âgés. Pour Cécile Beitz, psychomotricienne retraitée, le câlin est primordial dans le développement humain. Elle explique que "le contact peau à peau dès la maternité fait qu'il y aura un lien de reconnaissance entre le bébé et le parent".

Alors, en ces temps de pandémie, prudence et bons câlins !