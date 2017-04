Malgré la pétition, Saint-Laurent-en-Royans ouvre son agence postale communale

Signée par 489 personnes, la pétition lancée il y a quelques semaines n'a pas enrayé le projet de remplacer le bureau de Poste de Saint-Laurent-en-Royans, dans la Drôme, par une agence postale communale, à la charge de la mairie et qui a ouvert ses portes ce mercredi. Alors qu'est-ce que ça change?

Ils dénonçaient la casse du service public. Les 489 habitants signataires de la pétition n'ont pas eu gain de cause à Saint-Laurent-en-Royans. La ville a inauguré ce mercredi matin la nouvelle agence postale communale, au 2e étage de la mairie, dans un ancien bureau jusqu'alors inoccupé. "Le bureau de poste n'était plus aux normes accessibilité pour les handicapés. Le bâtiment nous appartenant, c'était à nous de faire les travaux et ça revenait très cher. La Poste nous a donc proposé cette solution" justifie une élue. En échange, La Poste s'est engagée à verser 13.000 euros par an à la commune, pour couvrir les frais, et notamment le salaire de l'agent communal, tout juste recruté pour occuper le poste de guichetier. L'ancienne guichetière, elle, a été reclassée dans un autre bureau de poste du secteur.

Des horaires modifiés

Principale évolution pour les habitants, elle concerne les horaires. Cette nouvelle agence est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30. Fini donc l'ouverture l'après-midi et le samedi matin. "C'est très problématique pour les gens qui travaillent et qui comptaient sur le week-end," regrette Luc Girodin, secrétaire général du syndicat UNSA-Poste en France et originaire de Saint-Laurent-en-Royans, qui ajoute : "la personne recrutée n'a également plus accès aux comptes bancaires des clients de la banque postale. Les personnes âgées ne peuvent donc plus consulter leur compte au guichet".

Pour parer à cela, une tablette tactile a été installée à l'entrée du bureau, qui permet d'accéder à différents services, comme Pôle Emploi ou la Caisse d'Allocation Familiale, en plus des services de banque en ligne. Autres évolutions, il n'est désormais plus possible d'effectuer des dépôts ou des retraits supérieurs à 350 euros, pour des questions de sécurité, et d'envoyer des fonds à l'étranger.

Une tablette tactile permet désormais d'accéder à différents services au sein de la nouvelle agence postale communale. © Radio France - Maxime Bacquié

Une solution provisoire

Cyril avait signé la pétition. Cela ne l'a pas empêché d'être présent à l'ouverture de cette nouvelle agence. "Je préférais le bureau de poste, c'était plus grand. Et puis La Poste c'est La Poste, la Mairie c'est la Mairie." "Personnellement je viens très rarement à La Poste, donc je n'ai rien contre ce changement" raconte de son côté Céline. Les habitants sont donc partagés sur cette nouvelle agence, qui n'est en plus que provisoire, puisqu'une autre agence postale communale sera installée dans les locaux de la nouvelle bibliothèque, qui doit voir le jour d'ici deux ans.