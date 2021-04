Malgré la règle des 10 km, les sorties en montagne restent possibles

Quelles sont les règles qui s'appliquent en montagne avec le durcissement des autorisations de déplacements ? Si on s’en souvient, il y a un an, pour le tout premier confinement, la règle était de respecter un rayon de 1 km autour de son domicile et un dénivelé maximum de 100m au-dessus de son lieu de confinement. Depuis samedi dernier, c'est bien la règle du rayon de 10km qui s’applique autour de son domicile. En revanche, il n'y a plus de notion de dénivelé à respecter.

Pas de limitation pour les activités

"C'est un rayon qui est limitatif en terme de kilomètres, mais pas en terme d'altitude", explique à France Bleu Pays de Savoie le commandant André Espinasse, numéro 2 du PGHM de Chamonix. "Pour celui qui réside en montagne, cela veut dire que la pratique de la montagne n'est pas interdite, et il n'y a pas de limitation qualitative des activités pratiquées". En clair, vous pouvez continuer à pratiquer le ski de printemps autour de votre lieu de résidence, ou encore le VTT, le parapente ou la randonnée.

Attention aux accidents

La préfecture de la Haute-Savoie invite quand même à limiter au maximum les activités en montagne qui peuvent entraîner des accidents, sachant la tension déjà très forte sur les hôpitaux en raison de l'épidémie de Covid-19. "On s'attend évidemment à une baisse quantitative de notre activité du fait de la restriction géographique des 10 km".

Mais comme il n'y a aucune restriction sur les activités pratiquées, "la typologie des secours qu'on peut rencontrer reste assez ouverte". Comme d'habitude, le PGHM invite chacun à faire preuve de bon sens et de responsabilité : "Il faut adapter sa pratique de loisirs de plein air aux conditions en montagne du moment".