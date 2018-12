Malgré le climat social, les Lorrains restent généreux envers les associations

Le mouvement des gilets jaunes pénalise-t-il les appels à la générosité ? S'ils observent une baisse des dons, les responsables de la Banque alimentaire et du Téléthon en Meurthe-et-Moselle saluent la mobilisation récente des Lorrains.

Nancy, France

Samedi 8 décembre, minuit. Quel résultat au compteur du Téléthon en Meurthe-et-Moselle ? 231 293€ de promesses de dons au 36 37 et de dons sur internet. Un résultat certes en baisse de 11% par rapport à l'an dernier - 258 298€ - mais pas de quoi inquiéter le coordinateur départemental du Téléthon. Il attend le résultat financier des 150 manifestations de terrain.

"On a été un peu embêté par le climat, tant météorologique que social", explique Michel Adam. "On a remarqué une petite baisse de fréquentation mais a priori, on ne s'attend pas à une trop mauvaise édition. Les gens ont fait l'effort de sortir, parfois de passer les barrages."

Nous n'avons pas été directement perturbés par le mouvement des gilets jaunes. Certains souhaitaient même s'associer au Téléthon mais on ne peut pas mélanger les genres. On leur a dit que s'ils voulaient participer, ils pouvaient envoyer un don comme tout Français !" - Michel Adam, coordinateur du Téléthon 54

Moins de fréquentation des grandes surfaces le samedi 1er décembre mais tout de même 110 tonnes de denrées et produits d'hygiène collectés par la Banque alimentaire 54 © Radio France - Isabelle Baudriller

La collecte de la Banque alimentaire s'est tenue, elle, les 30 novembre et 1er décembre, c'est-à-dire le troisième week-end de mobilisation des gilets jaunes. Certains accès aux grandes surfaces étaient restreints. Au final, 15% de dons en moins en Meurthe-et-Moselle : 110 tonnes collectées au lieu de 128 tonnes l'an passé. Cela reste tout de même très généreux aux yeux de la présidente, Geneviève Pupil : "les personnes, même si elles ont des revenus modestes, tiennent à participer. Juste avec un paquet de pâtes parfois. On se rend compte de la générosité des personnes".