Malgré le confinement, le fonds citoyen franco-allemand veut rapprocher les citoyens

Alors que la plupart des projets sont mis en pause ou parfois abandonnés à cause de l’épidémie de coronavirus, le fonds citoyen franco-allemand entre en service avec une enveloppe de 2,4 millions d’euros pour financer des idées qui rapprochent (virtuellement) les gens de part et d’autre du Rhin.

Le confinement, l’épidémie de coronavirus, la fermeture des frontières ne découragent pas le fonds citoyen franco-allemand. Ce fonds né du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019 entre la France et l’Allemagne met en œuvre en ce mois d’avril sa mission de rapprochement entre les citoyens de part et d’autre du Rhin. Il dispose de 2 millions 400 mille euros. Pour l'heure, il s'agit de rapprochements virtuels avant de pouvoir organiser des rencontres physiques.

Les projets peuvent être portés par des entreprises, des associations. Les thèmes encouragés sont le développement durable, le dialogue intergénérationnel, la santé, la culture, les droits de l’Homme, le sport et la transition numérique.

à lire aussi Traité d'Aix-la-Chapelle : ce qui va changer pour les frontaliers

Le traité d’Aix-la-Chapelle a été signé afin d’entretenir la coopération franco-allemande, 56 ans après le traité de l’Elysée, et ainsi maintenir l’idée de construction et d’unité européenne. Une Europe sanitaire a émergé durant cette épidémie de covid-19. Une solidarité entre pays a permis de transférer des patients en Allemagne, en Autriche notamment afin de soulager les hôpitaux français (195 patients du Grand Est déplacés à l’étranger). Avec le lancement aujourd’hui de ce fonds citoyen, la France et l’Allemagne veulent dire que la coopération reste d’actualité malgré le repli sur soi exigé par le confinement.

à lire aussi Coronavirus : un premier hélicoptère militaire transfère des patients de Metz en Allemagne

à lire aussi Coronavirus : dans les coulisses des évacuations de patients avec les militaires du 1er RHC de Phalsbourg

Pour faire une demande de subvention, suivez ce lien.