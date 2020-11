Malgré le confinement, les rues de Rouen restent remplies

Le confinement est en vigueur depuis jeudi 29 octobre, au soir, en France. Un confinement plus lâche qu'au printemps, où les entreprises peuvent rester ouvertes. Alors, l'activité reste soutenue. Sur les routes, on voit encore des embouteillages aux abords des grandes villes, les rues sont très arpentées. Le télétravail, devenu obligatoire "lorsqu'il est possible" est-il vraiment respecté ?

Dans les réseaux de transport de Rouen et du Havre, dont la desserte reste à un niveau maximal, on observe une baisse de fréquentation : de 30% à Rouen, de 50% au Havre. Des chiffres considérables, mais loin du niveau du premier confinement. Alors, que font toutes ces personnes croisées dehors ?

On n'a pas l'impression d'être confinés."

Yaël promène son chien dans un parc du centre-ville, elle n'a "pas l'impression d'être confinée... Il y a beaucoup de voitures, de gens dans les rues... _J'essaye de faire un maximum d'efforts. Je ne sors que trois fois par jour, pour mon chien !_" Sur le reste promet-elle, elle fait des efforts. Elle ne sort pas sinon, car elle est en recherche d'emploi. Durant le premier confinement, elle travaillait encore, comme opératrice téléphonique, depuis chez elle. C'est cette période qui l'a fait démissionner : "On nous demander de faire plus que d'habitude. Et puis chez soi, au début c'est très bien, on a son indépendance. Mais après, à chaque petite pause, on fait une lessive, du ménage... Il n'y a pas d'arrêt. " Alors, pour rien au monde elle ne télétravaillerait à nouveau comme cela.

Je ne peux pas télétravailler."

Dans les rues commerciales du centre de Rouen, beaucoup de boutiques, non alimentaires, fermées, avec une ou deux personnes dedans, sur un ordinateur. Aymeric fait partie de ceux-là, dans une agence immobilière. "Je me déplace dans des immeubles où il y a une fuite, des petits soucis... Le confinement n'arrête pas la vie des gens, donc il y a une poursuite d'activité.". Pour lui, sa présence sur place se justifie, il ne peut pas télétravailler, même si son agence est fermée au public.

Sur les quais de Seine, cette femme, qui préfère rester anonyme, rentre chez elle, ne télétravaille pas non plus : elle travaille dans une charcuterie ambulante. "Comment voulez-vous que l'on fasse nos produits à distance ?", s'interroge-t-elle. Pour elle, laisser les entreprises ouvertes est une bonne idée : "Cela nous fait plaisir de pouvoir continuer à travailler. Economiquement, c'est rassurant. Après il suffit de respecter les gestes barrières..."

Un confort que beaucoup ne veulent pas perdre

Parfois plus par confort que par nécessité, ils sont nombreux à continuer à venir travailler. Souvent l'effort doit venir du plus haut niveau de l'entreprise, pour inciter le salarié à travailler de chez lui, en lui facilitant les choses. C'est ce qu'à décidé de faire la Matmut, compagnie d'assurances, basée à Rouen. Un accord d'entreprise adopté début octobre 2020 permet aux collaborateurs de télétravailler deux jours par semaine, même en temps normal.

En ces temps de pandémie, le travail à domicile a été anticipé : "On a remplacé nos vieux ordinateurs par des ordinateurs portables, qui combinent informatique et téléphonie, détaille Séverine Rolquin-Bluet, en charge des relations sociales. Il y a la même interface de travail qu'au bureau."

"C'est sûr que cela est plus facile à mettre en place pour les activités de back-office, avoue-t-elle. Un terme qui regroupe des activités de bureau standardisées. Cela implique une relation de confiance. Avec le salarié et le manager."

Sur les plus de 6000 collaborateurs de l'entreprise, ils sont nombreux à être déjà totalement en capacité de télétravailler. Autant de personnes en moins dans les transports ou sur les routes, chaque jour.