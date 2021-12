Malgré le Covid, un Noël prudent mais sans presque normal pour les résidents de cet Ehpad messin

A la résidence Uneos Sainte-Marie, à Metz, direction et personnel ont tenu à ce que les résidents aient un Noël le plus normal possible, malgré le Covid : les visites de et dans la famille sont autorisées, des animations ont lieu, tout est fait pour que la magie des fêtes soit préservée.

Il s'appelle monsieur Ragot, "comme les potins du village", dit-il. Il a 94 ans, et il a des projets, pour le déjeuner de Noël : "Je vais manger chez ma fille, je n'ai qu'elle au monde ! Elle va venir me chercher, et ensuite nous allons déjeuner. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont cuisiner : à chaque fois, je lui pose la question et elle me répond, tu verras bien à la maison", sourit-il. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'il n'aura pas besoin d'être testé et isolé dans sa chambre à son retour, comme l'année dernière, quand il n'y avait pas de vaccin.

Comme l'immense majorité des 110 résidents, il est triplement vacciné - il insiste, d'ailleurs : "Vaccinez-vous ! Là-dessus, pas d'histoire, hein !" Pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, il y aura un isolement de quelques jours et un test PCR au retour, mais ils peuvent quand même rentrer dans leurs familles. Les visites sont également autorisées, même si elles sont soumises à pass sanitaire, que les visiteurs ne peuvent pas être trop nombreux et venir en dehors des repas.

Les animations de Noël ont elles aussi été préservées : "Il y a eu un petit marché de Noël avec du vin chaud et des spritz que les résidents avaient préparé - à consommer à l'extérieur, raconte la directrice, Peggy Conrad. Pour nous, c'est très important, pour les résidents et pour leurs familles, de laisser l'établissement ouvert, malgré la période particulière. L'objectif est de maintenir l'esprit de Noël, l'esprit de solidarité". A noter qu'ici, il n'y a pas eu de cas de Covid depuis mai 2020, mais le personnel se tient prêt, bien sûr, à adapter le protocole en fonction de l'évolution de la situation.