Malgré les accidents, graves, à Collias les sauts dans le Gardon continuent

Tous les habitués des lieux comme Arthur Armand de l'entreprise Kayak Vert sur les berges du Gardon à Collias le disent : « La rivière bouge, la rivière vit. Avec les crues l'hiver, la rivière se modifie. On a des plages qui apparaissent, qui disparaissent, le cours de l'eau se déplace. Et des années il y a très peu de fond à des endroits où l'année précédente il y avait beaucoup de fond. C'est très variable en fait. »

Mais les candidats au saut ne désarment pas. « A chaque fois que je viens à Collias, je saute dit Évan. Franchement c'est assez sécure mais bon... après... faut pas sauter n'importe comment. » Arthur Armand a un avis tout différent lui qui chaque été loue des kayaks à Collias : « On en a vu plusieurs des accidents. Des gens qui se sont cassé les jambes... les hélicoptères qu'on voit souvent. Y'a pas mal d'accidents, quand même. »

Des candidats au saut de tous âges. Des jeunes surtout, des garçons et quelques filles également, et aussi quelques personnes plus âgées. Mais au comportement tout différent, comme Saïf : « Je saute précisément ici, c'est mon spot. Ici, y'a pas de risque en terme de profondeur, et c'est pas très haut. Quand j'étais plus jeune, je sautais de plus haut, mais deux ou trois fois je me suis retrouvé assis dans le fond, ça m'a fait peur et j'ai arrêté de sauter d'aussi haut. Je n'ai rien à prouver, en fait. »