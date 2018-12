"Des miettes", "il peut cracher encore plus": après les annonces d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes restent mobilisés

Emmanuel Macron a tenté lundi de calmer la colère des "gilets jaunes" en annonçant une série de mesures sociales, qui ont été saluées comme une _"avancée"par certains protestataires, tandis que d'autres les jugeaient insuffisantes pour arrêter leur mobilisation. Augmentation de 100 euros des salaires au niveau du Smic, exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros par mois, heures sup payées "sans impôts ni charges" : le chef de l'Etat a annoncé plusieurs nouveaux gestes face à ce qu'il a appelé "l'état d'urgence économique et sociale"._

Jacline Mouraud appelle à "sortir de la crise"

L'une des figures des "gilets jaunes", la Bretonne Jacline Mouraud, a appelé à "une trêve" car "il y a des avancées, une porte ouverte". "Maintenant il faut sortir de cette crise" car "on ne peut pas passer le reste de notre vie sur des ronds points", a ajouté cette porte-parole des "gilets jaunes libres", un collectif jugé plus modéré.

Sur les barrages, des "gilets jaunes" reconnaissent des gestes mais veulent davantage

En Seine-et-Marne, plusieurs gilets jaunes reconnaissent des gestes, mais pour eux, les annonces restent insuffisantes. Ils ont décidé de poursuivre la mobilisation.

En Occitanie, les gilets jaunes ont également très déçus. "C'est encore des mesurettes, ça ne vaut rien. Dans 6 mois, on va encore faire la guerre parce qu'il y a aura des taxes qui seront là", s'insurge Jean-Christophe.

A Quimper, la mobilisation se poursuit, et les gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation samedi. Certains Gilets jaunes quimpérois estiment que la mobilisation a permis au SMIC "d'augmenter subitement de 100 euros. Donc il faut continuer".

A Carquefou, près de Nantes, les gilets jaunes reconnaissent que le Président a lâché du lest et fait un geste, mais attendaient également davantage et promettent de rester sur leur rond-point jusqu'à Noël.

Dans l'Yonne, à Saint-Clément près de Sens, Corinne aussi reconnait que le président a fait un geste : "il y a un petit quelque chose mais il n'y a pas assez". Les gilets jaunes réclament une baisse générale des taxes, une hausse des retraites, moins d'aides aux migrants ou encore une baisse des indemnités des parlementaires. Ils ont décidé de poursuivre leur occupation à proximité d'un rond-point.

Je pense qu'on peut le faire cracher encore plus, il ne faut pas baisser les bras" - Jean-Marie, gilet jaune à Bergerac

A Limoges, certains gilets jaunes estiment avoir été écoutés, comme Daniel, artisan : "Pour moi, il a fait deux grandes annonces : la hausse du SMIC sans charge pour les sociétés , et la fin de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros" Il se dit aussi satisfait du débat citoyen qui se tiendra au niveau local. Mais d'autres estiment avoir eu "des miettes" et promettent de poursuivre la mobilisation.

A Laval, les gilets jaunes reconnaissent aussi des gestes, notamment pour le Smic, mais affirment que seule la démission d'Emmanuel Macron leur apporterait satisfaction.

A Bergerac, en Dordogne, certains gilets jaunes ne sont pas convaincus. Jean-Marie, magasinier et chauffeur à la retraite a, lui, noté une mesure satisfaisante : la suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2.000 euros. "Je vais récupérer ce qu'ils m'ont pris" se félicite-t-il. Mais il compte rester sur les barrages : "Je pense qu'on peut le faire cracher encore plus, il ne faut pas baisser les bras" conclut-il.

A Saint-Beauzire, dans le Puy-de-Dôme, les gilets jaunes reconnaissent aussi des mesures, mais jugées insuffisantes. ils ont décidé de reconduire et même de durcir leur mouvement.

A Fontaine-les-Dijon, en Côte-d'Or, les gilets jaunes sont aussi très en colère. "Je croyais peut-être au Père Noël, pour moi il n'y a rien eu, le président n'a rien compris", fulmine Jean-Michel.

Préfecture murée, péages bloqués, ronds-points occupés

Après l'allocution du chef de l'État, les "gilets jaunes" ont mené des actions partout en France. A Mont-de-Marsan dans les Landes, ils ont muré la préfecture, avec des parpaings sur lesquels ils ont inscrits "ISF". "Le combat continue, on ne lâche rien. Aujourd'hui on se doit de redonner le pouvoir au peuple," a confié Dany Cash, un des référents montois.

A Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, les gilets jaunes auraient aimé des annonces sur un retour de l'ISF, plus d'annonces sur l'évasion fiscale, sur la fiscalité des plus riches, et un coup de pouce pour l'allocation adulte handicapé. "On continue", ont-ils dit. Ils se sont rendus au péage autoroutier en contrebas, peu avant 21h, et ont boqué quelques camions en transit.

A Gujan-Mestras, en Gironde, les gilets jaunes qui occupent le rond-point de l'A660 estiment que les mesures annoncées lundi soir sont des "mesurettes". "100 euros sur le SMIC c'est assez considérable, mais néanmoins on reste sur notre faim", estime un gilet jaune, qui demande la démission du Président.

Emmanuel Macron se fiche de la goule du monde. Il ne nous a rien donné, et il ne nous donnera rien." - Jacques, gilet jaune à Lisieux

A Lisieux, dans le Calavados, Jaques, gilet jaune, estime qu'"Emmanuel Macron se fiche de la goule du monde. Il ne nous a rien donné, et il ne nous donnera rien. Il est déconnecté. Il met de l'huile sur le feu. Il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais il faut s'attendre à gros, très très gros." Les gilets jaunes promettent de poursuivre la mobilisation.

A Saint-Etienne, les gilets jaunes estiment, eux aussi, avoir obtenu "des miettes" et promettent de poursuivre la mobilisation. Tout comme à Bayonne, où la mobilisation continue également. A Lavilledieu, en Ardèche, les gilets jaunes se disent aussi déçus et promettent de durcir le mouvement.

Vers une nouvelle mobilisation samedi

L'urgence de l'exécutif est désormais de tenter d'éviter un "acte V" de la contestation alors que des appels à manifester sont déjà lancés sur les réseaux sociaux pour le 15 décembre.

En Corse, Julien, un gilet jaune de la première heure, estime qu'Emmanuel Macron "a cédé bien sûr sur pas mal de choses, c'est bien, mais il y a plusieurs choses qui restent à modifier comme l'ISF qu'il faut rétablir. Donc il va y avoir un acte V, même si l'économie française pique du nez. Le jeu en vaut la chandelle".

L'acte IV a rassemblé samedi quelque 136.000 manifestants et s'est soldé par un nombre record d'interpellations, plus de 320 blessés et encore des dégâts dans de nombreuses villes.