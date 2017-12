Saint-Étienne, France

Libérer les femmes, c'était l'objectif de Lucien Neuwirth, député stéphanois, qui s'est battu pour rendre la contraception légale. Un combat gagné il y a 50 ans. Depuis quelques années toutefois, les doutes se multiplient sur la pilule contraceptive, à cause notamment de ses effets indésirables : maux de tête, prise de poids etc. Certaines parlent même de dépression.

Depuis 2010, 30 % des femmes qui ont des rapports sexuels ont changé de moyen de contraception. Chez les 15-19 ans, la pilule reste la première option malgré les doutes.

44 % des filles de 15 à 19 ans utilisent la pilule

Emma a 19 ans, elle prend la pilule depuis un an et demi. Elle en a parlé avec son médecin, mais a le sentiment de ne pas vraiment avoir eu le choix : "On nous dit : l'implant, c'est plutôt pour quand on a eu des enfants, le stérilet pareil, sinon on peut être stérile, donc _on se dit que c'est la méthode qui nous convient le mieux en tant que jeune_."

Comme elle, 44% des filles de 15 à 19 ans utilisent la pilule contraceptive. Et ça, malgré parfois des questionnements importants. Pour Mélissa, 15 ans, prendre ces hormones tous les jours, c'est délicat. "Apparemment on peut avoir le cancer de l'utérus, _ça fait un peu peur._" Pourtant, elle sait qu'elle utilisera ce contraceptif. "Je ne veux pas d'enfant à 18 ans ! Du coup j'irai me faire conseiller auprès d'un gynécologue et puis voilà."

Si la pilule reste le premier contraceptif chez les jeunes, les habitudes évoluent : depuis 2010, le nombre de jeunes femmes qui l'utilisent a diminué de pratiquement 50%. Difficile de savoir en revanche, si elles abandonnent la contraception ou si elles en choisissent une autre.