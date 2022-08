Une quarantaine d'exilés prend la mer au large de Fort-Mahon malgré les efforts des secours

Les efforts pour tenter de les ramener à terre n'ont pas suffi. Une quarantaine d'exilés fait route vers le Royaume-Uni à bord d'une embarcation de fortune, partie depuis la côte picarde. Les maires de Fort-Mahon et de Quend-Plage se sont mobilisés, ainsi que les sauveteurs de la SNSM, pour tenter de leur porter secours, sans succès.

Un départ dans la brume, des femmes et des enfants à bord

C'est la gendarmerie qui prévient Alain Baillet, le maire de Fort-Mahon. Il décide d'aller sur place, à savoir sur une plage au sud de la commune où semblent vouloir accoster les exilés : "une quarantaine de personnes, entassées dans un zodiac, avec des jeunes enfants et même des bébés. Quatre personnes se sont jetées à l'eau pour repousser l'embarcation au large."

Non loin de là, les sauveteurs de Quend-Plage eux aussi alertés par la gendarmerie proposent leurs services. William Dovin, chef de poste, met à l'eau trois hommes : "c'était pas évident au niveau de la visibilité. La brume était très épaisse, jusqu'aux alentours de 11h. Nous avons accompagné le zodiac pendant près d'une heure, pour vérifier que les gens allaient bien et n'avaient pas besoin de secours, avant d'être désengagés de l'opération par le Cross."

A terre, les maires de Quend et de Fort-Mahon ouvrent deux salles pour accueillir les exilés en cas de besoin : "on aurait pu leur servir éventuellement une boisson chaude et les mettre à l'abri, parce qu'ils avaient l'air mouillés et frigorifiés", explique Alain Baillet. Ces salles sont restées ouvertes.