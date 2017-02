Malgré les promesses de l'Etat, 11 communes mayennaises sont toujours privées de téléphonie mobile

Ces communes font partie d'un plan gouvernemental qui avait été lancé début 2016 pour faire disparaître les "zones blanches". Un an plus tard, le projet n'a pas beaucoup avancé.

Impossible de passer ou de recevoir des appels avec son portable dans plusieurs villages du département et ça concerne, tout de même, 5.000 habitants. Pour une urgence, pour l'attractivité de ces territoires, pour le commerce, pour le tourisme, c'est un problème estiment les élus. En février de l'an dernier, le ministère de l'Economie, piloté alors par Emmanuel Macron, avait promis un plan de financement précis pour la construction de pylônes de téléphonie mobile. Les démarches administratives et techniques, avec l'opérateur Free, ont, à cette époque, vite avancé. Et puis le projet s'est enlisé pour des raisons financières d'une part et pour des raisons administratives d'autre part. Une loi a imposé aux maires de nouvelles procédures d'information pour ce type d'initiative. Le maire de St-Pierre-sur-Erve, François Delatouche, s'en explique ici:

Les communes mayennaises, qui n'ont aucun réseau de téléphonie mobile, sont St-Pierre-sur-Erve, Bazougers, Bouchamp-lès-Craon, Chammes, Châtelain, Chéméré-le-Roi, Deux Evailles, Livré-la-Touche, Mée, Niafles et St-Laurent des Mortiers.