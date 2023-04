Malgré un bilan local mitigé, le président du département de la Somme chargé d'une mission enfance et handicap

Il affiche le handicap comme l'une des priorités du département de la Somme : Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental, vient d'être nommé à la tête d'une mission nationale sur l'enfance et le handicap par Emmanuel Macron, à l'occasion de la 6e Conférence sur le handicap ce mercredi 27 avril. Stéphane Haussoulier a pour mission de "traduire en propositions concrètes les grands objectifs annoncés par le Président de la République" sur les sujets du handicap et de l'enfance. Ses conclusions et propositions sont attendues cet automne.

Un bilan local mitigé

Le bilan de Stéphane Haussoulier en matière d'inclusion et d'action pour les personnes handicapées souffre encore de quelques lacunes localement. Sur France Bleu Picardie, la représentante de l'APF France Handicap 80 Christine Trepte a ainsi regretté le manque de transports adaptés dans le département. Par ailleurs, la 2e édition du budget participatif du département a mis en lumière le manque d'accessibilité de certains collèges aux élèves handicapés , dix-huit ans après l'adoption de la loi de 2005.

Pour ce qui concerne l'enfance, autre prérogative du département, la Défenseure des droits s'est saisie d'office après des alertes de magistrats, notamment, et mène une enquête sur l'Aide Sociale à l'Enfance dans le département de la Somme notamment. Stéphane Haussoulier était d'ailleurs venu défendre son action en la matière sur France Bleu Picardie.

Malgré ces critiques, Stéphane Haussoulier a accueilli ces deux dernières années les deux dernières ministres déléguées chargées des personnes handicapées : Sophie Cluzel en 2022, et Geneviève Darrieussecq en janvier 2023 , laquelle avait salué sur France Bleu Picardie "un département de la Somme prometteur" pour l'inclusion des personnes handicapées.