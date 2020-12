Malgré un téléthon perturbé par l'épidémie, l'AFM compte sur la générosité des berrichons

Pour Nathalie Clément, coordinatrice de l'AFM-Téléthon de l'Indre, la contrainte de l'épidémie est aussi un défi à relever. "Il n'y a pas d’événement festif mais on est capable de montrer notre solidarité malgré tout". Et puis cette 34e édition du Téléthon n'est pas totalement vierge de belles initatives avec par exemple l'organisation par les bénévoles d'Ardentes du Défi 2020 km Téléthon. Le but : parcourir 2020 km en additionnant les distances de chaque participant. C'est possible à pied, marche ou course ou encore à vélo. Il suffit de poster une photo de son et kilomètres parcourus. Une manière de garder l'esprit Téléthon même si le rassemblement n'est pas permis

Il y a aussi, quand même, des tombolas, des ventes par correspondance ou encore la participation de commerçants reversant une partie de leurs recettes.

L'an passé 316.000 euros avaient été récoltés dans l'Indre. Nathalie Clément ne se fait pas d'illusion et sait que l'absence d'événement de proximité pèsera lourd financièrement mais "on fera autrement" précise-t-elle en se disant sûre que les indriens sauront rester très généreux.

Nathalie Clément rappelle que ce traditionnel marathon caritatif a pour objectif la lutte contre les maladies rares par le soutien des recherches de thérapies "200 programmes de recherche sont financés" mais aussi l'aide directe aux malades et à leurs familles. Comme d'habitude les dons peuvent être effectués en composant le 3637 mais aussi directement sur le site de l'AFM Téléthon ou encore sur la collecte en ligne de la délégation d'Ardentes à retrouver sur leur page facebook