Malgré un tiers de spectacles en moins, 75.695 spectateurs au Festival Off d'Avignon

Le Festival off d'Avignon s'achève samedi. Malgré l'absence d'un tiers des spectacles par rapport à 2019, la baisse de fréquentation n'est que d'un quart. Le ministère de la culture promet des aides pour les compagnies.

Affiches du festival Off 2021 au dessus des terrasses de la place des Corps Saints à Avignon (Vaucluse)

Avignon festival et Compagnie annonce que 75.695 places ont été achetées pour l'édition 2021 du festival Off d'Avignon. En 2020, l'édition avait été annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus. En 2019, 97 530 places ont été vendues. La baisse de fréquentation en 2021 est d'environ 25%.

Un tiers de spectacles et de professionnels en moins en 2021

1070 spectacles étaient à l'affiche (contre 1592 en 2019) dans 116 lieux d'Avignon. Le festival Off est aussi le marché du spectacle vivant français: 1.664 professionnels sont venus voir ces spectacles et peut-être leur assurer un avenir en les programmant dans d'autres villes. En 2019, il étaient 2640 professionnels du spectacles vivant en juillet à Avignon.

Des aides financières pour les compagnies

Le président d'Avignon festival et compagnie, Sébastien Benedetto, a reconnu que cette dernière "semaine est plus difficile". Il "regrette l’annonce du pass sanitaire à partir du 21" et ajoute que "l’arrêt du Festival avant nous laisse un vide".

Sébastien Benedetto assure que le ministère de la culture est aux côté du Festival Off "avec la mise en place des compensations financières. Les premiers compagnies devraient recevoir un soutien financier début août".