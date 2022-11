Coupures électriques au Pays basque : "peu probable, mais nous devons nous y préparer" selon RTE

Des coupures d'électricité pourraient se produire cet hiver selon RTE. Ce jeudi sur France Bleu Pays Basque, Erik Pharabod le délégué de Réseau de Transports d'Électricité dans le Sud Ouest a appelé chacun d'entre nous à continuer de diminuer notre consommation cet hiver, notamment le matin entre 8 heures à midi, et en début de soirée de 18h à 20h. L'électricité disponible pourrait être insuffisante à ces créneaux-là.

Votre travail consiste à ajuster et équilibrer l'offre d'électricité avec sa consommation. Avec les températures que nous connaissons depuis septembre octobre, jusqu'ici, tout va bien ?

Erik Pharabod (Délégué TRE Sud-Ouest) : Jusqu'ici tout va bien. Avec les températures douces, nous avons une consommation relativement modérée puisque nous n'avons pas encore allumé le chauffage électrique. Donc, pour les semaines qui viennent, il n'y a pas d'alerte particulière. Ajoutons à cela qu'en plus, on constate déjà des effets de la sobriété pour lesquels une grande campagne a été lancée afin de modérer nos consommations. Ce qui va dans le bon sens.

Il faut une menace de coupure pour réaliser des gestes qui semblent pourtant bien simples ?

La conjoncture est assez compliquée. Il y a une crise énergétique qui pousse le gaz, des centrales nucléaires à l'arrêt. Donc effectivement, nous sommes très vigilants pour cet hiver et le meilleur moyen d'éviter d'être confronté à des coupures, c'est bien de réduire notre consommation par la sobriété avec des écogestes. Et en quelque sorte, ça accélère la prise de conscience sur les enjeux de la sobriété.

Si coupures, il doit y avoir pour les particuliers, ce serait une coupure généralisée dans toute la France ? Ou bien par territoire et pendant combien de temps ?

Ce ne sera absolument pas un black out. Un black out, c'est quand on perd un peu le contrôle du réseau. Là, si on devait vraiment être confronté à ce besoin de réduire la consommation de manière très volontariste jusqu'à faire des coupures, ce seraient des courtes coupures de deux heures qui toucheraient l'ensemble du territoire, mais de manière tournante, afin que personne ne soit plus pénalisé que d'autres et dans des proportions assez faibles, puisqu'en fait, il suffirait dans ces cas-là de réduire la consommation de 1 à 5 % dans la grande majorité des cas pour ramener l'équilibre. Encore une fois, le meilleur moyen, parce que ce serait quand même le meilleur moyen de mettre d'accord là et de nous mobiliser tous collectivement, les collectivités, les entreprises et les particuliers, pour modérer nos consommations par ces gestes de sobriété.

Est-ce qu'un rationnement de ce type s'est déjà produit en France ?

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de coupures volontaires du fait d'une insuffisance de production par rapport à la consommation. Il y a parfois des coupures, mais ce sont des incidents techniques et ils n'ont pas ce problème d'équilibre. Alors, comme nous devons nous préparer, même si c'est encore une fois peu probable à ce jour de devoir recourir à des coupures, nous devons nous y préparer. Nous avons mis en place un dispositif d'alerte qui s'appelle Ecowatt et qui fonctionne un peu comme un signal de vigilance météo : vert, orange, rouge, vert ou bien orange, on est un peu limite et rouge, si on ne réduit pas volontairement notre consommation, oui, on pourrait être confronté à des risques de coupure, mais nous croyons fermement qu'on peut s'affranchir de ce risque limité en très grande partie par les gestes de modération le chauffage à 19 degrés, limiter l'éclairage et moins utiliser la cuisson électrique le soir.

Au Pays basque, parmi les consommateurs importants d'électricité, nous avons le port de Bayonne. Est-ce que des entreprises pourraient subir des coupures ?

Alors non, ces coupures sont vraiment sur les réseaux de distribution. Les grands sites industriels peuvent participer aux efforts de sobriété, mais ça se fait en amont, parce qu'il y a des enjeux bien sûr d'organisation, de processus de sécurité. Et c'est en amont, au travers de ce qu'on appelle de l'effacement, c'est-à-dire de la réduction volontaire de consommation, que ces grands sites peuvent participer. Mais en cas de situation très tendue, et si on devait être amenés à faire des coupures pour passer un moment de pointe de consommation, cela concernerait les réseaux de distribution et en évitant bien sûr qu'on ne coupe pas les usagers prioritaires, notamment les hôpitaux et tous les services qui concernent la sécurité.

