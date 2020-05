Mall eo dezhañ diglozañ.

"An oad a bermet" , eme Per Chapalan , "da 90 vloaz on laouen diglozañ"

Per Chapalan , maer kozh Gwinevez, intañv zo o vevañ e-unan en e di e Leskoat. Krog eo da gaout hir e amzer. Diwar e 6 a vugale , vez gweladennet ingal gant ur mab hag ur verc'h dezhañ. Hep kountañ ur glañdiourez ha merc'hed an aozadur skoazellañ an dud er gêr. Tud a vicher a dremen trumm awalc'h hervezañ , bep a vaskl ganto war o dremm. Bravik a amzer a dremen avat ouzh ar pellgomz, gant e vugale , hag ivez e vugale vihan , un toullad anezho brezhonegerien. Rak ur marvailher dispar ha dibar eo Per Chapalan , koulz e galleg hag e brezhoneg e yezh vamm .Unan all ne vank ket goulenn kelou dac'h outi eo e 'hoar goshañ Anne-Marie , 94 vloaz anezhi .Leanez eus urzh “les petites soeurs des pauvres” e Paris...Bet tapet ar c'horonavirus ganti , ha paraet bremañ. N'eo ket gwall laouen avat Per bezañ rediet lakaat ur maskl war e fas , pa vezo e-mesk an dud , kerkent hag e penn kentañ an diglozañ.