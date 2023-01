Maltraitance animale : brigade spécialisée, référents, ce qu'il faut retenir des annonces de Gérald Darmanin

Entre 2016 et 2021, les faits de violence sur les animaux ont augmenté de 30% selon des chiffres du gouvernement . Afin de lutter contre cette maltraitance envers les animaux de compagnie et les trafics, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé et confirmé plusieurs mesures ce vendredi, lors de sa visite du refuge SPA de Chamarande (Essonne). Référents dans les commissariats, division spéciale composée de policiers et de gendarmes : France Bleu fait le point sur les annonces du ministre.

ⓘ Publicité

Un référent dans chaque commissariat et brigade de gendarmerie

Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un référent à la maltraitance animale dans chaque commissariat et gendarmerie. "Spécifiquement formés, ces 4.000 policiers et gendarmes seront en lien avec les services vétérinaires de l’État et les associations de protection animale" a expliqué le ministre de l'Intérieur. Selon Gérald Darmanin, ces référents seront formés à bien prendre les plaintes "pour bien comprendre quel est le droit qui s'applique aux actes de cruauté envers les animaux, pour bien réceptionner les personnes qui viendraient dénoncer ces actes de malveillance insupportable, mettre à l'abri les animaux, interpeller au plus vite les personnes et les présenter devant les magistrats".

Le 18 janvier dernier, la SPA et la Direction centrale de la sécurité publique avaient déjà annoncé avoir signé un partenariat pour mieux accompagner les agents de police dans la lutte contre la maltraitance animale. "Nous allons former les fonctionnaires de police aux questions pénales de la protection animale et à l'accueil du public dont les animaux ont été victimes de maltraitance pour que les gens aient un interlocuteur privilégié lorsqu'ils se rendent dans un commissariat ", avait alors détaillé le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne.

Un office de police judiciaire spécialisé

Ce n'est pas une nouveauté, mais cette mesure est désormais concrète. En octobre 2022, le ministre avait annoncé la mise en place d'une division nationale d'enquête composée de 15 policiers et gendarmes. Elle a été créée début janvier, a confirmé ce vendredi Gérald Darmanin. Cet "office judiciaire spécialisé" selon les mots du ministre, "s'occupera des enquêtes qui demandent beaucoup de technicité". Les enquêteurs "seront chargés par les magistrats d'enquêter sur ces actions malfaisantes particulièrement graves envers les animaux" a-t-il précisé. Ils sont rattachés à l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Les enquêtes se feront en lien étroit avec les associations de protection des animaux et avec neuf antennes de police judiciaire et de gendarmerie. Elles seront installées en France métropolitaine et dans les Outre-mer, a indiqué également Gérald Darmanin, accompagné par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.